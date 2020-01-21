廖繼弘：長多延續 上半年挑戰萬三

康和證券投資總監廖繼弘表示，台股2019年因中美貿易戰緩和、美股頻創新高點激勵及總統大選前政策偏多支撐，外資轉為積極買超台積電和聯發科等電子權值股推升指數下，全年大漲2,269.73點，漲幅達23.33％，為近10年最佳表現。展望2020年，美中貿易談判將簽署協議，貿易戰休戰，全球和美國經濟表現穩健成長，全球央行維持寬鬆貨幣政策，企業獲利成長及美總統大選前政策偏多，美股可望持續上漲帶動全球股市表現，有利台股延續中長多行情。

主計總處預估台灣2020年經濟成長率，由2019年的3.4％股稍降至2.72％，仍保有一定的成長動能，而在5G商轉效益顯現，高階半導體、蘋果新規格手機推出、人工智慧、雲端伺服器需求提升和電動車相關等成長推升下，預估科技業獲利可成長11％，整體企業獲利可成長10％上下，基本面可望持續推升台股向上；以台股2019年12月平均指數11,854點的的股價淨值比約1.8倍計算，如股價淨值比上調至2009年及2010年的1.9倍至1.95倍，或2倍的歷史壓力區，指數目標可達12,500點至13,000點間。

從技術面來看，台股年線在2019年10月轉為上揚助漲，在12月份和2年線轉為黃金交叉架構，大盤9月KD值攀升至80以上，中長多力道進一步強化；台股在金融海嘯後，這是年線和2年線第四次形成黃金交叉架構，統計前三次年線和2年線形成黃金交叉後的表現，後續漲幅分別達18.81％、24.8％及19.38％，累積漲幅都不小，但台股已漲至萬二上下，指數基期相對較高，此次年線和2年線黃金交叉後的漲幅或許不如前三次，但應可挑戰1990年的12,682點之歷史高點。

台股去年大漲主要是外資轉為大幅買超，外資2020年是否持續偏多，攸關台股表現強弱及續漲空間多寡，由於美聯準會持續維持美元豐沛的流動性，預期美元指數2020年表現偏弱（約下滑5％），亞幣和新台幣升值下，外資應會持續流入台股，加上台商資金回流，股市資金行情可望續航。

隨著外資買超推升台股指數，外資券商對台股看法也轉趨樂觀，漸調高台股指數目標價，花旗證券將台股指數目標價調高至12,000點，瑞銀證券則預測台股指數高點11,500點，樂觀情境上看12,500點；原本對台股看法最保守的摩根史丹利證券則大幅調升台股指數目標價，預期如美中貿易風險下降、台股明年企業獲利成長12％、高殖利率及經濟穩定成長下，台股2020年有機會挑戰12,682點歷史高點，大摩近期更進一步將台股高點預期推升到12,888點，樂觀情境甚至上看14,255點；美銀證券對台股中長期喊出12,495點及13,000點目標，摩根大通證券則看台股樂觀可達13,176點及13,892點。

如從月K線型態在11,050點頸線至10,189點、9,319點及10,180點間形成的一頭肩大底來推估，指數上漲目標點在12,781點；如以7,203點和9,319低點形成的上升趨勢線，和2018年11,270高點形成的上升軌道的上限壓力來看，2020年全年壓力約落在12,500點至13,000點間（因是漸上移），都和外資目標價及台股股價淨值比1.9倍至2倍接近。

低檔12月均線（年線）已緩升至11,040點附近，2年線則緩升至10,796點，9,319低點和10,180低點連結上升線支撐約在10,800點，這些中長期支撐都是漸上移的，因此推估2020年的指數區間約在11,000點至13,000點間。

萬一關卡經過多次震盪換手才站上，具較強支撐，指數在第一季或上半年有機會挑戰12,682高點至13,000點關卡，隨後拉回整理，隨著蘋果推出5G新手機，相關題材轉強，多頭可望再攻堅，但第四季美國總統大選接近，美中貿易戰或科技戰或可能再升溫，要留意大盤再次出現整理壓力。

台股年線和2年線黃金交叉後，會出現漲多拉回調整走勢，指數也觸及10,014高點和11,270高點連線壓力，剛好順應美伊衝突利空拉回整理，由於美伊衝突緩和，台股在總統大選後回歸基本面，可望延續原來多頭攻堅腳步，暫在11,800點至上升軌道壓力12,300點至12,400點間高檔震盪。

在中長期看好下，建議第一季逢回擇優佈局，選股可留意高階半導體、5G相關、蘋概股、伺服器相關、中國去美化受惠股、電動車相關等趨勢股，記憶體、面板、矽晶圓等景氣好轉電子股，傳產股看東奧相關題材、工具機、醫療生技股和汽車零組件和塑化股。