蔡明彥：5G拉動 台股評價具上調空間

群益投顧董事長蔡明彥表示，受惠美中貿易戰趨向和緩，以及各國央行釋出資金活水，全球股市2019年繳出亮眼成績單，台股大漲23.33％。展望2020年，雖然聯準會（Fed）再度降息機率不高，但預期美元偏弱走勢可望延續，有利於買盤湧入新興市場，另5G拉貨動能顯現，台股評價具上調空間，指數有機會向上挑戰13,000點。

觀察主要機構對2020年全球經濟預估，普遍抱持「溫和成長」的看法，其中，IMF因貿易戰情況好轉，將中國大陸GDP上修至6％，OECD、世銀則認為低於6％，顯示中國大陸整體成長持續降溫，仍面臨保6壓力。

歐元區基期較低，是機構預估2020年四大經濟體中，唯一成長加速的區域，美國、日本都有成長減速跡象，由於成熟市場表現緩步下滑，但對全球經濟展望卻維持溫和成長，顯示主要增長力道將來自新興市場，包括印度、巴西、俄羅斯等市場向上動能備受市場看好。

台灣景氣對策燈號去年11月亮起綠燈，終結連十月黃藍燈，顯示基本面開始出現好轉跡象，可望進入正向周期循環，明年持續成長。此外，企業獲利預估年增幅度有10％成長，包括去年表現較弱的面板、塑化族群獲利都將觸底反彈，產業景氣增溫，對股市具支撐作用。

台股受惠外資大舉回籠，去年買超金額達2,441億元，主要原因來自於全球央行重啟寬鬆政策，雖然Fed表示降息暫告一段落，但仍挹注每月600億美元的短期融通資金，歐洲央行維持負利率與持續展開QE，巴西、俄羅斯等新興市場大國預期仍將繼續降息來提振經濟，將進一步支撐全球經濟與金融市場表現。

預期美元走勢偏弱，2020年新台幣匯率將維持走升情況，熱錢派對延續，資金簇擁新興市場，在被動式買盤推升下，大型權值股可望有所表現。

其中，台積電就是在外資力拱下，股價一舉突破3字頭，換算股價淨值比（PBR）來到4.5倍，但由於其營收、獲利成長態勢不變，高階製程技術目前沒有挑戰對手，三星實力不足以搶單，評價面有上修空間，後續美國是否真的會祭出拉高技術含量限制規定，為短期電子族群的關注焦點。

擴大到台股整體評價來看，雖然PBR已達到1.83倍，接近金融海嘯後高檔，但拉長來看，距離歷史高點還有一段距離，且在新台幣走升之下，評價反應相對會更高，若以2倍推算，加權指數約有機會來到13,000點。

產業部分，預期5G還是最大亮點，研判2020年仍處於布建初期，電子產業主要受惠的還是通訊的硬體、零組件，及部分環境改變而產生的應用，例如網通相關的5G產品、5G手機、晶片設計與製造、射頻及無線元件、印刷電路板（PCB）、散熱元件、資料中心使用的伺服器與網通設備、手機遊戲等。

無論是5G商轉，或是物聯網架構提升，都將追求傳輸效益最佳化，高階網通趨勢帶動ABF需求，且大多採用較大IC 晶粒尺寸、基板結構層數增加，對於提升運算功能需求，帶動設計載板的層數、面積增加均增加，生產難度提高的情況下，導致良率下滑，為達到客戶訂單，則消耗更多產能。

蘋果將於下半年推出5G機種iPhone，由於累積購買需求，看好新iPhone的市場銷售，預估相關供應鏈將從第二季末開始陸續投產出貨，成為下半年高科技產業的另一重要營運動能。

此外，包括真無線藍牙耳機、穿戴裝置，以及微軟、SONY遊戲機更新也是亮點產業，挹注代工、組裝廠業績表現。

關注市場風險，美中第一階段貿易協議簽署後，第二階段發展進程還有待觀察，川普會不會將貿易戰砲口轉向歐洲值得留意。進一步分析，美國失業人口僅20多萬、零售銷售表現平穩，多項經濟數據都還沒有明顯的問題癥兆，不必太過擔心景氣陷入衰退。

另先前市場擔憂殖利率倒掛，可能是經濟衰退警訊，但回顧過去三次殖利率倒掛，都有黑天鵝事件導致景氣衰退，即便目前資金行情走得有點投機，但不至於出現崩盤，漲多回檔屬正常情況。