蕭乾祥：波動加大 靈活操作善設停利

富邦投顧董事長蕭乾祥對台股看法審慎而樂觀，他認為，農曆豬年台股指數雖然經歷了多次美中貿易戰與科技戰的洗禮，仍自9,932點起漲，一路震盪趨堅並突破了12,000點關卡。展望鼠年台股走勢，預期台股加權指數在資金不斷湧入的推升下，將有機會突破12,682點來到12,800點關卡，然而資金潮的推升，也會加大市場的波動度，因此研判鼠年的行情走勢波動將會加大，下檔不排除有回測10,200點的可能。

從資金面來看，過去三十年台灣資金一直呈現外流的現象，自去年起已經開始扭轉。台灣股市的高殖利率表現，相較現階段全球市場低利率甚至負利率的環境，對外資機構法人具有相當的吸引力，去年外資買超台股2,000餘億元，由於每年第一季往往是外資積極布局台股時機，若無意外，外資買盤將有機會在第一季推升台股挑戰新高。在外資的帶動下，許多先前外流的資金也開始回台投資，這波的資金行情今年仍將持續。

此外，受中美貿易戰影響，台商紛紛自大陸移轉生產基地，台灣擁有完整的科技業供應鏈，成為台商重新布局全球的重要基地。

去年台商通過審核回台投資金額逾7,000億元，而外商去年對台灣直接投資金額亦突破百億美元，並創下歷史新高。台商及外商企業積極對台投資，不僅可望穩定台灣的經濟發展，更有利於台灣產業的升級。主計總處預估台灣2020年經濟成長率有機會自去年的2.64％回升至2.72％，經濟成長力道趨勢明確。

不過根據IMF預測，美國2020年的經濟成長率將自2019年的2.4％下滑至2.1％，2021年甚至進一步降至1.7％，美國經濟在歷經逾十年的景氣擴張榮景後，後續經濟成長力道能否延續，將是2020年必須關注的重點。

2020年是台灣及美國的總統大選年，就過往台股在總統大選後的統計數據來看，多頭在選後的上漲力道將會放緩。統計自2000年以來的五次總統大選後的台股表現，選後20個交易日加權指數皆高於選前指數水位，而拉長時間到120個交易日後，就只有2016年指數仍處於上漲格局，其餘四次指數表現皆不甚理想。

至於美股道瓊指數自1980年以來在大選年上漲機率達到八成，但是科技股在大選年的表現確不理想，尤其是費城半導體指數在過往大選年的走勢更是跌多漲少，但等到選後，美國科技股的表現反而相對較佳。

因此綜合台灣、美國兩地的總統大選股市過往統計數據，建議投資人在第一季可以積極操作，但進入第二季後，操作上腳步可略為放緩，以低接大型權值或高殖利率股票區間操作，待第三季再來逢低布局半導體等電子科技股。

台灣電子產業受惠5G產業向上趨勢，從基地台、網通設備、到5G手機的半導體及相關零組件規格的升級需求，在2020年有持續增長機會，晶圓代工、IC設計、三五族半導體、網通設備及PCB、散熱等產業龍頭股仍將是輪動重點。另外，政策面帶動的風電及電動車供應鏈的綠能產業族群，在鼠年亦有表現機會。

錢鼠的特色就是靈活好動，套用在股市的操作上，也就是指數上下波動空間大，類股輪動的速度快。在目前國際熱錢快速流動，而且美股及台股前幾年已累積不小的漲幅，長線乖離率大的環境下，投資人在鼠年操作切忌追高，宜鎖定有產業前景的績優指標股，逢低分批承接，善設停利，來回操作，會是鼠年股市較佳的操作策略。