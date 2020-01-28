錢潮推波 指數蓄勢再戰新高

台股2019年雖經歷美中貿易戰等變數多次洗禮，但美國Fed再度寬鬆貨幣政策，在資金潮的推升下，美股持續走高帶動國際股市同步攀升，加權指數在金豬年擺尾突破一萬兩千點關卡。展望金鼠年台股走勢，在資金熱浪的推升下，預期台股加權指數向上突破12,682的歷史高點應已無懸念。

不過，資金潮在帶動指數上漲的同時，也擴大了市場潛在的波動幅度，加上錢鼠的特色就是靈活好動，套用在股市的操作上，就是指數上下波動空間大，類股輪動的速度快。故投資人在鼠年切忌追高，宜鎖定有產業前景的績優指標股，逢低分批承接，區間靈活操作。

鼠年國際經濟局勢觀察重點在於美中兩大強權在農曆年關前終於簽署第一階段貿易談判協議，近年不斷紛擾的貿易戰衝擊將有機會減緩，然而各國製造業景氣能否回穩，將是後續景氣榮枯的觀察重點。

世界銀行、IMF及各國預估的2020年經濟數據，均顯示全球經濟低緩增長的新平庸情況不變。以中國大陸為首的新興工業國家，經濟歷經十年快速增長後，GDP總額的基期已墊高，難以再持續高速增長。而根據世界銀行2020年1月最新預測，美國2020年經濟成長率將自2019年的2.3％下滑至1.8％，2021年進一步降至1.7％，美國經濟在歷經逾十年的景氣擴張榮景後，後續經濟成長力道能否延續，將是投資人今年必須關注的重點。

2020台灣經濟 相對穩健

連兩年的美中貿易戰雖引發全球經濟衰退疑慮，但台灣經濟受惠於全球生產版圖調整、貿易戰轉單效應及台商回流帶動民間投資增長，經濟表現相對穩定，主計總處預估2020年台灣的經濟成長率將持續上升至2.72％。與同屬亞洲四小龍的南韓、香港及新加坡相比，近兩年台灣的經濟表現相對穩健。

從資金面來看，現階段全球市場公債低利率，甚至負利率的環境下，龐大的資金積極尋找較高投報率的標的，具備高股息殖利率優點的台股，成為國際資金青睞對象。2019年外資累計買超台股逾2,400億元，由於每年首季往往是外資開始調整布局的時點，外資買盤將是台股金鼠年挑戰新高的重要推手。

從台灣的GDP與整體台股市值的角度分析，台股2020年的指數合理水準應在12,000點上下，但是在資金潮不斷湧入的帶動下，金鼠年台股加權指數可望順利突破12,682的歷史高點來到12,800點。

不過，在台股有望創新高的同時，也要提醒投資人，鼠年在操作上需留意幾項風險，首先是國際地緣政治的風險性提高，其次是美國景氣擴張速度是否放緩，再來是美中博弈對科技產業的影響。在目前國際熱錢快速流動，而且美股及台股前幾年已累積不小的漲幅，長線乖離率大的環境下，可預期台股行情波動將會加大，投資人在操作上宜善設停利點，這樣在面臨股市波動回檔時，才有再布局的本錢。

5G時代 概念股商機喊燒

針對金鼠年產業投資方向，富邦建議優先鎖定5G所帶動的手機、半導體元件等科技趨勢主流的業績股及綠能政策加持的風電、電動車產業。隨著5G陸續在各國商轉營運，加上蘋果在下半年將推出5G手機，全球5G手機今年的出貨量有機會向上挑戰2億支的規模。

由於從4G手機升級到5G手機，許多電子元件規格及用量均大幅提升，晶圓代工、IC設計、射頻及感測元件至記憶體族群都將受惠5G手機發展的規格升級商機。而已蔚為時尚風潮的手機重要配件─真無線藍牙耳機（TWS，如蘋果的AirPods），也有進一步業績推升力道。

在綠能產業部分，由於各國對於環保排廢的規範日趨嚴格，對於不會排碳的風力發電與電動車來說，未來發展趨勢持續看好。台灣擁有絕佳的海上風場環境，加上政策的積極推動，今年起離岸風電的建設將陸續開展。（陳昱光整理）

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