高價股戰不停…外資喊精測1,160元

台股金豬年亮麗封關，更在最後一刻締造外資高唱「五千金」旋律的新氣象，統計前11大高價股股價全部超過500元，且隨千金爭奪戰白熱化，摩根大通證券此時將老牌股后精測推測合理股價由990升至1,160元，送暖力挺重返寶座之意相當明顯。

台股金豬年面子裡子兼具，加權指數超越12,000點、權值股台積電榮登「3」字頭外，高價族群全面升級更是台股奇景。除上述共有11檔個股超越500元大關，為歷年最多500元級高價股。封關日收盤價介於400～500元間的個股有八檔：鈊象、寶雅、精華、環球晶、聯發科、國巨、牧德、儒鴻。

股價介於300～400的個股檔數，更高達12檔：川湖、力旺、群聯、嘉澤、璟德、M31、台積電、新普、上銀、研華、統一超、富邦媒等。加總起來，股價超過300元的上市櫃企業家數來到31檔，台股金豬年締造的高價股榮景，確實讓市場大感驚艷。

摩根士丹利證券唱祥碩高調，台股五千金新論調才剛出現，摩根大通證券馬上回頭送暖近期股價壓力較大的精測。

精測因市場對5G期望值重新調整，加上大陸5G相關領導型OEM廠很可能進一步面臨美國的限制，導致股價過去一個月裡回檔15％，豬年封關收在960元，未能重回千元。然小摩力挺，在5G才剛剛加速發展的現階段，測試需求依然十分高昂，測試解決方案的內含價值成長甚至可能超越先前的預期；基於精測營收可望自3月振作，摩根大通研判近期股價拉回創造出優良買點，並把推測合理股價升至1,160元，以反映精測長線獲利動能。

觀察台股前11大高價股族群分布，只有和泰車、亞德客-KY屬於非科技族群，其餘九檔都為科技股，放大到總數達31檔的「300元以上高價股」，科技股數量仍占到七成之多，不但呼應了高價股通常是次族群領頭羊，還要有高每股純益、高獲利成長性加持外，更展現市場過去一兩年來，對於台股科技類股願意賦予更高本益比，因而大量催生電子高價股。

