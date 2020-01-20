送金豬迎鼠財 法人封關作價台股登高12,118

台股今為農曆金豬年最後一個交易日，大盤開高走高，欲小不易。在法人對農曆年後喜迎金鼠年，各有盤算下，具題材的電子、機電、遊戲、汽車、觀光、5G與生技等相關股票，多戮力演出，使加權股價指數在金豬年有個happy ending，終場報漲28.42點，為12118.71點，漲幅0.24%，成交1133.16億元。累計金豬年飆漲逾2186點，真是大漲豐收年。

業內人士指出，目前看起來，新版北美貿易協定已拍板，而中美首階段貿易協議也已簽署，緊接著展開第2階段的貿易協議談判，預期雙方雖有爭議，但逢美總統大選年，現任總統川普為求勝選，不致再亂生黑天鵝。

中東方面，區域性緊張格局雖不可避免，唯預期也不致全面擴大，加上各國央行為刺激景氣復甦，短中期持續施行貨幣寬鬆政策，仍相對可期，使台股在國內外大環境逐漸向好架構下，農曆年後迎金鼠年的波段行情，仍審慎樂觀。

權值股方面，南亞科、中信金、兆豐金、聯電、仁寶、友達、群創、台化、台泥、台塑化、和碩、台達電與第一金等站在多方；亞泥、遠東新、統一、台玻、長榮、台灣大、聯發科、華航、日月光投控、股王大立光、南亞及富邦金等，則表現疲軟。

上市櫃表現不錯股票，包括玉晶光、同欣電、上銀、譜瑞-KY、祥碩、宜鼎、鈊象、亞德客-KY、可成、和泰車、隆達、璟德、朋程、六角、嘉澤、聯鈞、晶電、浩鼎及中美晶，隱見法人、大股東、主力群與業內實戶等市場大戶的身影，值持續追蹤。