和泰車續看好鼠年車市 豬年股價翻倍漲

和泰汽車（2207）對今年車市看法仍樂觀，在總統大選結束、美中貿易戰降溫、汰舊換新政策最後一年帶動，看好今年車市規模仍可期。在外資持續力挺下，今豬年封關日股價開高走高，重回700元以上高檔。豬年股價由300元不到漲到700元，翻漲逾倍，為汽車股最亮麗封關的一檔。

和泰車董事長黃南光上週五（17日）於公司尾牙表示，隨著大選結束後，市場不安定因素排除，加上今年是汽車汰舊換新補助政策的最後一年，預期消費者搶搭末班車，看好今年車市動能。和泰車總經理蘇純興也表示，在總統大選結束、美中貿易戰降溫、汰舊換新政策最後一年共同帶動下，看好今年車市規模仍可期。

和泰車去年12月營收及全年營收，雙雙寫下歷史新高，預期和泰車去年獲利同步攀高；今年車市估續小幅成長，有利和泰車業績持續穩定成長，外資買盤不歇手，上周五買超129張，近20日買超1002張。

受惠年底新車熱賣，和泰車2019年12月營收及全年營收，雙雙寫下歷史新高記錄。去年12月營收184.61億元，寫下歷史單月同期新高，年增率達16％。去年Altis、RAV4兩款推出大改款且熱銷，帶動公司2019年全年合併營收2,103.86億元、年增14％，改寫營收新高。和泰車去年前三季EPS達16.20元，去年第四季營收594億元、創全年單季最高紀錄，預期和泰車去年第四季EPS將不低於去年第三季的6.04元，去年每股獲利挑戰22元以上新高。

（時報資訊 沈培華）

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