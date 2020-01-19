台股預告片 五千金賀歲

外資高唱台股千金旋律，繼三千金升級為常態、且2019年12月催生大立光、矽力-KY、精測、信驊四千金盤中短暫合體後，外資圈期望值再進化為「五千金」！摩根士丹利證券針對祥碩給出922元的準千元級推測合理股價，提振台股金豬年歲末士氣，也給多頭先備妥「錢鼠年」新春領頭大將。

台股千金交響曲自2019年12月以來持續演奏，矽力-KY接連獲得本土投顧龍頭、高盛證券調高推測合理股價至1,200與1,240元後，股價表現後發先至，搶占股后寶座。同時，信驊與精測也非省油的燈，股價持續在千元等級附近遊走，絲毫沒有示弱的打算。

摩根士丹利證券本次將祥碩投資評等由「劣於大盤」跳升至「優於大盤」，且推測合理股價從399元、一口氣來到922元，直接逼近四位數，透露出不只力挺台股農曆年封關日有好氣色，也希望憑藉推出新千金股的氣勢，讓台股新年開春博得好彩頭。

值得留意的是，祥碩向來是純正超微（AMD）概念股，先前幾波漲勢都與AMD股價連動，伴隨瑞穗證券最新升評AMD至「買進」，激勵AMD收50.93美元的新高價後，祥碩跟進的腳步引起法人極高興趣。

摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天特別說明，現在升評並布局祥碩絕對不晚。畢竟祥碩2019年的股價表現落後給大多數的電子股，最近之所以展開上漲，主要是因為英特爾CPU缺貨不斷，AMD可能把握良機搶食市占，對供應商祥碩是大好消息。

大摩並觀察到，不少的本土投資機構已經意會到此狀況，加緊布局祥碩，不過，國際資金還未完全正視到產業最新變化。

根據外資對祥碩財務預測，祥碩2019年每股純益16.8元，至2020、2021年接連展現高價股最令人激賞的強大爆發力，分別年增68％、25％左右，來到28.22與35.16元。

另觀察盤面目前高價領頭羊表現，除大立光長期位居股王寶座、於5,000元附近高檔整理，就剩股后矽力-KY還挺在四位數股價。本土投顧龍頭強調，矽力-KY拜半導體產業復甦、大陸積極將產業鏈在地化因素所賜，股價2019年大漲112％，放眼2020年，矽力-KY在大陸市場市占不過1％，在大陸加速產業在地化的努力下，顯然還有很大成長空間。

