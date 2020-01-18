Q1融券回補大戲 15檔將上演軋空秀

台股融券餘額高達76.25萬張，即使扣除富邦VIX的融券餘額27.50萬張，實際融券餘額仍有48.74萬張。德信證券副總吳文彬指出，傳統上每年股東會召開前的融券強制回補日，多集中在3月，第一季作夢行情搭配融券回補行情，有利於台股走勢。

吳文彬說，每年農曆封關前，都有丙種資金收回資金等賣壓出現，但觀察今年的情況，賣壓尚可接受，下方支撐主要來自熱錢流入台股及經濟數據強勁。建議投資人，現階段謹記個股策略採取不追高、買黑不買紅，等待30日台股新春開紅後的大紅包，及傳統台股第一季上演的作夢行情。

吳文彬強調，第一季作夢行情包含著上市櫃公司經營者尾牙對的信心喊話、法說會釋出利多訊息，及股東會召開前的強制融券回補引發的軋空走勢，有助於台股第一季走勢偏多走揚。

據了解，台股每年有兩次的融券回補，第一次是上市櫃公司股東會招開前製作股東名冊的融券強制回補，第二次是除權息前的融券強制回補。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，每年3月開始進入股東會召開前公司的融券回補潮，今年台股在萬二震盪，不少投資人逢高時進場融券布空單，使得台股融券餘額扣除富邦VIX還高達48.74萬張，融券空單回補就是等於買進力道，有助於台股第一季上演軋空秀。

統計台股前15大高融券餘額股，主要有中石化、群創、旺宏、聯電、華通、友達、欣興、晶電、金像電、燿華、宏捷科、奇力新、大同、南亞科、華邦電等15檔。

吳文彬還指出，台股高融券餘額個股集中在漲價概念股的面板、記憶體、被動元件，及5G相關的PCB、PA等個股，這些都是交易熱門股，尤其PCB個股如華通、欣興，跌深後已帶量突破下降壓力線，反彈行情可期，金像電則延續多頭軌道不變。

至於漲價概念股中面板股的群創及友達，籌碼面、技術面及基本面都已轉佳，可留意新春開紅盤後的軋空走勢。