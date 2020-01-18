台股豬年市值增6.78兆元 半導體股貢獻居冠

台股豬年將於20日封關，據統計，台股市值大增新台幣6.78兆元，半導體股市值增加最多，超過4兆元；其中以台積電貢獻最大。

台股豬年自2019年2月11日開紅盤，指數站上1萬點大關以來，便不斷震盪走高，至2020年1月17日指數已達12090.29點，共漲2158.03點。據證交所統計，台股市值也自29.92兆元攀高至17日的36.7兆元，大增6.78兆元，增幅達22.66%。法人統計，半導體股市值增加達4.07兆元，是推升台股市值攀高的最大動力。

台積電2019年下半年隨著智慧手機與高效運算需求升溫，7奈米製程快速成長，帶動營收與獲利逐季創歷史新高，全年總營收約1.07兆元，改寫歷史新高紀錄。

挾製程技術領先優勢，台積電晶圓代工龍頭地位穩固，今年7奈米製程業績可望進一步攀高，5奈米製程也將量產挹注業績，台積電今年營運將可受惠5G與高效運算需求強勁，業績將成長逾17%。

台積電市值也不斷攀高，至1月17日市值已達8.63兆元，增加2.9兆元，不僅穩居台股市值第一大，也是半導體股及台股豬年市值增加最多的公司。

聯發科在5G晶片躍居領先群，法人看好營運可望高度成長，推升股價、市值不斷攀高，市值增加2817億元，居半導體股第2位。封測廠日月光豬年市值增加837億元，居第3位。

半導體可望有好開始 多家大廠第1季不看淡

半導體產業景氣今年可望回溫，並將有好的開始，台積電等多家半導體大廠看好第1季營運表現將淡季不淡。

重量級半導體廠南亞科、力成與台積電紛紛搶在農曆年前召開法人說明會，並一致對今年產業景氣釋出樂觀看法。

南亞科總經理李培瑛說，今年動態隨機存取記憶體（DRAM）市場需求可望明顯改善，供給又將成長有限，供需情況應可趨於健康，對全年市況保持樂觀看法。

李培瑛預期，第1季產品銷量與價格可望同步成長，第2季營運表現有機會更好。

記憶體封測廠力成也看好今年市況可望穩健成長，第1季需求佳，業績將可較去年同期成長，甚至有機會創下歷年同期新高。

晶圓代工廠台積電同樣對今年產業景氣展望樂觀，預期今年不計記憶體的半導體市場可望成長8%，表現將優於去年衰退3%，晶圓代工業更將成長17%，將優於去年的持平水準。

在5G手機需求強勁支撐下，台積電看好第1季營收可望維持102億至103億美元水準，若以中間值102.5億美元計，將季減約1.3%，將有淡季不淡表現，台積電今年總營收將成長超過17%，表現仍將優於業界水準。

台積電旗下晶圓代工廠世界先進預計農曆年後才召開法說會，不過，世界先進董事長方略先前已透露，隨著5G發展趨勢確立，加上美中貿易戰況趨緩，客戶需求急遽回溫。

方略說，世界先進目前產能已開始吃緊，出現吃緊時間比預期快，包括電源管理、面板驅動IC與感測器都需求強勁。法人預期，除需求回溫，世界先進收購格芯（GlobalFoundries）新加坡8吋晶圓廠效益又將發酵，第1季可望有淡季不淡表現。

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