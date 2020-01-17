台股下周一封關 上漲機率逾八成

護國神「積」台積電法說會後利多不漲反跌，且因離農曆年封關日僅剩最後一個交易日，買盤意興闌珊，台股17日成交量縮，幸在中小型股接棒撐場下，加權指數力守萬二大關，專家預測，台股下周一決戰封關日，據歷史經驗，收漲機率逾八成，並對開紅盤偏多以待，投資人可適度抱股過年，並著眼年後行情布局。

台股面臨春節長假效應，成交量連三日萎縮，17日再小減近5％、降至1,341億元，台積電與大立光雙雙收黑，盤面改由中小型股小兵立大功，維繫加權指數終場小漲23點或0.19％，收在12,090點，周線則是65點的小紅。

在籌碼面上，三大法人17日全數站賣方、合計賣超24.16億元，其中，外資賣超現貨20.14億元，在期貨淨多單則加碼933口，未平倉口數增至32,382口；官股券商則是買超3.45億元。

對於台積電法說會後股價不漲反跌，華南投顧董事長儲祥生表示，市場對於台積電的關注重點擺在2020年獲利，預估每股盈餘（EPS）約17.5～18元，若本益比給予約20倍上下，價位落在340元附近，然由於先前股價已有反映，接下來需觀察市場是否願意再拉高其本益比，行情現階段雖可能暫歇，但儲祥生強調，身為台股指標的台積電，只要美股持續有所表現，搭配外資動向，台積電在基本面表現強勁的撐腰下，下檔有撐，後續也有機會蓄勢再向上。

凱基投顧認為，由於農曆春節長假將至，在下周一封關前，成交量縮是意料中的事，主要在於買盤欲避開假期間的風險、選擇退場觀望，惟據近15年的歷史數據來看，加權指數在封關日收漲機率高達八成，加上大環境經濟面、產業基本面等目前看來均呈正面，對下周一行情盤勢正向以待；此外，農曆年後開紅盤的歷史數據也樂觀，當天上漲機率逾七成，顯示多方有表現機會。