15檔外資挺 搶金鼠年紅包

台股下周一決戰農曆年封關日，專家指出，5G、去美化仍是投資主軸，再加上景氣循環與具轉機題材的工具機、塑化等，成為年後最值得關注的三大族群，包括金像電、敦泰、東元等15檔，提前獲外資進駐，鎖定封關行情意味濃。

華南投顧董事長儲祥生看好5G去美化仍是2020年主軸，雖然部分相關個股在2019年9～11月創波段新高後漲勢暫歇，但因「題材還在」，預期在整理一段時間後，在今年後續業績成績單的加持下，可望再度助攻股價表現；此外，景氣循環股也是值得留意的族群，包括半導體、被動元件、記憶體等。

第一金投顧董事長陳奕光也認為，5G仍是2020年台股投資主旋律，主要受惠項目在於小型基地台的布建，以及其所帶動的散熱需求，與資料中心伺服器需求、功率放大器等；在5G、IC設計等中族群中，可特別留意具併購潛力者，另傳產、原物料等族群亦有機會發動。

儲祥生指出，工具機、塑化等在2019年表現差強人意的族群，在2020年可望走出谷底、行情翻揚。這些族群多半在2019年受貿易戰波及，業績表現低迷，隨著貿易戰和緩，加上景氣復甦，有機會迎來轉機。凱基投顧也點名工具機族群可留意，預期其將於2020年第二季有望明顯成長；而針對半導體族群，則是具有營運成長性，特別是晶圓代工、IC設計及設備等，看好第一季將會淡季不淡。

專家認為，封關日前依舊強勢出頭、價量俱揚者，即是年後新主流，值得留意，搭配法人點名的三大族群，篩選出15檔個股，在17日大盤成交量萎縮之際，反而價量均揚，且獲外資進駐，鎖定封關日行情的意圖濃厚，並可望成為金鼠年開紅盤的開路先鋒。