1月17日一分鐘強弱勢股
1月17日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅
|強勢原因
|瑞耘
(6532)
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10.00
|台積電再度上修資本支出外，新品成效逐步顯現，營運可期
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寬魚國際
(6101)
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10.00
|業內有多場大型活動籌備外，業外也有建案貢獻獲利
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凌網
(5212)
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9.92
|12月營收創下近10年單月新高，帶動股價同步登上波段高峰
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順達
(3211)
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9.90
|布局非NB領域效益隱現，自結2019年獲利賺逾半個股本
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廣穎
(4973)
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9.87
|記憶體市況好轉，12月營收重返正成長，並創2019年高點
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毛寶
(1732)
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9.70
|擁防疫題材，法人預估去年每股盈餘有望創下近8年來新高
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大塚
(3570)
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9.14
|12月營收呈現年月雙率雙增，2019年累計營收年增逾三成
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勤凱
(4760)
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8.74
|被動元件景氣復甦帶動導電漿需求，訂單能見度已達上半年
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品安
(8088)
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6.96
|受惠產業出現復甦跡象，股價經數日整理後，17日重啟攻勢
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三商壽
(2867)
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6.06
|自結2019年獲利及淨值雙雙創下歷史新高，股價跳空開高
製表：柯宗沅
1月17日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅
|弱勢原因
|金利
(5383)
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7.73
|獲健策入股，短線急漲，16日創波段新高後，連兩日回檔
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華經
(2468)
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6.90
|受獨董請辭影響，17日自高檔拉回，回補13日跳空缺口
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訊芯-KY
(6451)
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4.76
|春節封關前市場籌碼調節，盤中出現獲利回吐，由紅翻黑
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晟楠
(3631)
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4.73
|外資單日賣超315張衝擊，同時跌破5日線與月線支撐
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嘉澤
(3533)
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4.27
|股價緩步盤堅，17日雖震盪拉回，終場仍力守於5日線上
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矽力-KY
(6415)
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3.96
|成為千金股後於1,100元附近高檔震盪，中長線仍維持多頭趨勢
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業強
(6124)
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3.31
|呈現無量下跌格局，KD值於低檔鈍化，然營運前景持續看旺
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世芯-KY
(3661)
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3.23
|儘管受外資及自營同步調節，股價沿線上攻態勢並未改變
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系微
(6231)
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3.07
|放量強彈後因長假前買盤追價意願相對謹慎，17日拉回整理
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菱生
(2369)
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2.98
|營運有望自谷底翻揚，惟遭外資連兩日賣超影響，開高走低
製表：柯宗沅