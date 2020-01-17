1月17日一分鐘強弱勢股

工商時報 柯宗沅

1月17日一分鐘強勢股

公司

 漲幅 強勢原因
瑞耘

(6532)

10.00

 台積電再度上修資本支出外，新品成效逐步顯現，營運可期

寬魚國際

(6101)

10.00

 業內有多場大型活動籌備外，業外也有建案貢獻獲利

凌網

(5212)

9.92

 12月營收創下近10年單月新高，帶動股價同步登上波段高峰

順達

(3211)

9.90

 布局非NB領域效益隱現，自結2019年獲利賺逾半個股本

廣穎

(4973)

9.87

 記憶體市況好轉，12月營收重返正成長，並創2019年高點

毛寶

(1732)

9.70

 擁防疫題材，法人預估去年每股盈餘有望創下近8年來新高

大塚

(3570)

9.14

 12月營收呈現年月雙率雙增，2019年累計營收年增逾三成

勤凱

(4760)

8.74

 被動元件景氣復甦帶動導電漿需求，訂單能見度已達上半年

品安

(8088)

6.96

 受惠產業出現復甦跡象，股價經數日整理後，17日重啟攻勢

三商壽

(2867)

6.06

 自結2019年獲利及淨值雙雙創下歷史新高，股價跳空開高

製表：柯宗沅

1月17日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅 弱勢原因
金利

(5383)

7.73

 獲健策入股，短線急漲，16日創波段新高後，連兩日回檔

華經

(2468)

6.90

 受獨董請辭影響，17日自高檔拉回，回補13日跳空缺口

訊芯-KY

(6451)

4.76

 春節封關前市場籌碼調節，盤中出現獲利回吐，由紅翻黑

晟楠

(3631)

4.73

 外資單日賣超315張衝擊，同時跌破5日線與月線支撐

嘉澤

(3533)

4.27

 股價緩步盤堅，17日雖震盪拉回，終場仍力守於5日線上

矽力-KY

(6415)

3.96

 成為千金股後於1,100元附近高檔震盪，中長線仍維持多頭趨勢

業強

(6124)

3.31

 呈現無量下跌格局，KD值於低檔鈍化，然營運前景持續看旺

世芯-KY

(3661)

3.23

 儘管受外資及自營同步調節，股價沿線上攻態勢並未改變

系微

(6231)

3.07

 放量強彈後因長假前買盤追價意願相對謹慎，17日拉回整理

菱生

(2369)

2.98

 營運有望自谷底翻揚，惟遭外資連兩日賣超影響，開高走低

製表：柯宗沅

工商時報 柯宗沅

證券組

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