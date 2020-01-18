台股想上攻 半導體得來領頭

台股2020年限繼續亮眼，花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志開年之初，力挺半導體三劍客台積電、日月光投控、力成，激勵市場氛圍轉佳，印證「台股要噴發、半導體大型股必領頭」的多頭慣性。

徐振志在半導體產業研究影響力甚鉅，台積電2019年的大行情便始於他率先高喊台積電勢必攻克「3」字頭，徐振志新春再出新招，從先進封裝製程高成長性將優於主流打線封裝與覆晶封裝角度出發，點名台積電、日月光投控就是最大受惠者；同時，他也看到力成受惠記憶體需求復甦，帶來獲利大增契機。

儘管台股最大權值股台積電一度遭遇華為砍單利空襲擊，然里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，華為旗艦智慧機Mate 30系列海外銷售不振、導致對部分供應鏈砍單，是市場早有心理準備之事，市場雖傳出華為對台積電砍單，然真相應是台積電產能太緊、又擔心華為過度建立庫存，逆向縮減對海思半導體供貨量，呼籲市場停止錯殺，激勵台積電股價止穩。

次外，記憶體族群的旺宏、華邦電，也獲得外資青睞。摩根士丹利證券半導體產業分析師顏志天，日前考量NOR Flash價格於第一季復甦快於預期，第二季業將延續此一氣勢，同步調高對旺宏與華邦電財務預期。

顏志天原本就預期因供需關係吃緊，中低密度NOR的價格在第一季傳統淡季中，仍會上漲。不過，他最近更發現，某些低毛利品項的漲價幅度可能高達雙位數百分比，讓NOR價格第一季向上趨勢更加明朗。值得留意的是，記憶體產業的能見度通常不足一季，但因為代工廠產能限制、真無線藍牙耳機（TWS）需求大增推升用量，使得目前的供需狀況相當緊俏，供給短缺幅度1月可能達到一成之多，同時，這股漲價風潮將一路颳向第二季，且幅度可能比想像更大。

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