今日焦點股 重點精選

今(元/17)日熱門股之重點精選：

(1)晶圓代工廠台積電今年資本支出持續攀高，將再創歷史新高，激勵瑞耘等半導體設備廠股價普遍走揚。

因應手機、高效運算、物聯網與車用平台客戶強勁需求，台積電持續擴大投資，今年資本支出將達150億至160億美元，將續創歷史新高，是台積電16日法人說明會一大亮點。

市場看好應用材料（Applied Materials）等半導體設備廠營運可望受惠，激勵應用材料股價走揚，收在63.21美元，漲1.28美元，漲幅2.07%。

科林研發（Lam Research）與泰瑞達（Teradyne）股價也有不錯表現，分別收在305.95及70.5美元，漲7.61及1.35美元，漲幅2.55%及1.95%。

瑞耘與信紘科等半導體設備廠今天也普遍走揚；其中，瑞耘股價早盤攻上漲停，達新台幣43.45元，漲3.95元，漲幅達10%，並創上櫃來新高價。信紘科股價一度達79.4元，漲5.5元，漲幅7.44%。(中央社)

(2)鴻海擬攜飛雅特克萊斯勒，合資生產電動車並攻車聯網。鴻海今天早盤走堅，最高來到92.4元，上漲2.67%，市值來到新台幣1.28兆元。

鴻海指出，直接或間接控股子公司將與對方協議設立雙方分別持股50%的合資企業，開發及生產純電動車，以及經營車聯網業務，其中鴻海對此子公司直接持股將不超過40%。

鴻海表示，此次合作將匯集雙方在汽車設計、機構工程和生產製造以及行動軟體技術領域的能力，共同投入電動車市場。

雙方初步計劃在中國大陸生產，以供當地市場，未來可能用於出口。

鴻海先前在法說會表示，集團看好電動車、數位醫療和機器人等3大產業市場規模發展，年複合成長率可到2成到3成以上。

集團主管先前演講也透露，鴻海已與業界智能座艙、電動車與自動駕駛等相關技術深入合作，同時也是全球電動車大廠零件供應商之一。

鴻海集團旗下鴻騰六零八八精密科技先前表示，透過開發互連解決方案及生產布局，抓住電動車新興需求。

展望今年第1季鴻海營運表現，法人表示，以往鴻海第1季屬於季節性淡季表現，不過，今年蘋果第1季可望推出低價版iPhone SE 2，鴻海可望受惠相關拉貨，加上5G網通設備出貨續揚，預估鴻海今年第1季業績有機會較往年同期表現佳。

展望今年營運表現，鴻海先前預估，消費暨智能產品可望微幅上升，企業產品將大幅上升，主要是5G應用帶動，運算產品微幅上升，元件和其他類別則可望小幅上揚。(中央社)

(3)盤中熱門股之重點精選：

1.台積電 (2330) ：昨法說公布亮眼成績單與Q1樂觀訊息，惟外資擴大賣超，今早股價以334元開低後，貼近平盤整理。

2.瑞耘 (6532) ：今年營收戰新高，外資持續偏多操作，加上線型上揚，今早放量攻上漲停43.45元，續登波段新高。

3.銘旺科 (2429) ：列注意股，公布去年每股虧損3.01元，今早多頭熱情不減，股價強攻漲停51.3元。

4.順達 (3211) ：去年每股賺5.61元，創5年新高紀錄，不畏昨外資轉賣超，早盤爆量強漲逾8%。

5.三商壽 (2867) ：去年稅後淨利54.2億元創新高，今日開盤約50分鐘即衝出逾1.1萬張大量，股價大漲逾5%、達12.45元，飛過月線。

6.瑞昱 (2379) ：強攻WiFi市場，出貨唱旺，獲外資持續買超，早盤放量漲近4%。

7.精材 (3374) ：今年營運續看升，昨獲三大法人聯手買超1882張，帶動早盤股價續漲逾3%。

8.群創 (3481) ：近三個交易日遭外資累計賣超88258張，惟發ECB帶入3億美元，要撐過這一波面板寒冬，早盤股價上漲1.5%反應。

9.泰鼎-KY (4927) ：三大法人連兩日攜手擴大買超，早盤股價突破50元關卡，登近4月波段高點。

10.鴻海 (2317) ：集團版圖擴張，擬攜手飛雅特克萊斯勒打入電動車市場，股價攻高2%來到92.4元。

11.帆宣 (6196) ：台積資本支出飆高，半導體設備商享受商機，揚升逾3%。

12.信紘科 (6667) ：半導體產業復甦為今年營運加分，股價持續反彈，今早強拉半根漲停板。

13.統一 (1216) ：農曆春節帶旺營運，多方成功突破75元上方反壓後繼續攻高，創2個多月高點。

14.復盛應用 (6670) ：績優吸引買氣，漲幅達3%，成功站上200元。

15.智崴 (5263) ：再添新客戶，今年營運高飛，股價盤堅走揚1%。

16.達爾膚 (6523) ：買盤點火，早盤放量上攻4%，觸及百元大關。

17.毛寶 (1732) ：武漢肺炎疫情升溫，防疫概念股戒備，晨盤一度攻上漲停，登上3年高峰。

18.大學光 (3218) ：獲外資升評，連4日買超相挺，早盤放量大漲6%，衝破80元逾10年高價。

19.合勤控 (3704) ：延攬思科大將田瑛睿，加快布局通路，搶食中小企大餅，激勵晨盤價量俱揚大漲4%，挺進月線與季線。

20.恆大 (1325) ：防疫概念股人氣高漲，早盤挾量衝高6%，改寫2年高價。

21.亞獅康-KY (6497) ：買盤拉抬，晨盤衝高7%，收復月線。