台積電今年營收增幅 估創6年新高

台積電法人說明會今天登場，一如市場預期釋出正面訊息，不僅第1季營運表現可望淡季不淡，全年營運也將恢復高成長動能，成長超過17%，增幅將創6年來新高。

隨著智慧手機與高效運算需求升溫，台積電7奈米製程快速成長，去年下半年業績逐季攀高，第4季營收達新台幣3172.37億元，改寫歷史新高紀錄；其中，7奈米製程比重達35%。

受惠產能利用率提升，台積電第4季毛利率突破5成關卡，達50.2%，較第3季拉升2.6個百分點，稅後淨利1160.35億元，同創歷史新高，平均一天賺進12.61億元，穩居台股獲利王寶座。

台積電今年第1季在5G手機需求強勁支撐下，季營收可望維持102億至103億美元高檔水準，若以中間值102.5億美元計，將僅季減約1.3%，表現淡季不淡。

台積電看好今年全球半導體與晶圓代工業可望好轉，不計記憶體的半導體市場將成長8%，表現將優於去年衰退3%，晶圓代工業今年將成長17%，表現也將優於去年的持平水準。

台積電去年總營收約新台幣1.07兆元，年增3.7%，表現優於全球半導體與晶圓代工業，台積電預期今年營運表現將持續超越半導體及晶圓代工業水準，全年營收將成長超過17%，續創歷史新高，並是6年來最大增幅。

在手機、高效運算、汽車與物聯網需求強勁驅動下，台積電今年7奈米製程業績可望持續成長，營收比重也將自去年的27%，攀高至30%以上水準。

至於5奈米製程，在手機與高效運算驅動下，台積電5奈米製程下半年可望快速放量，全年將貢獻10%營收。

除先進製程外，台積電客戶對特殊製程需求也相當強勁，為滿足客戶需求，台積電今年資本支出將達150億至160億美元，續創歷史新高，對半導體設備廠將是一項好消息。

台積電法說會前夕，市場陸續傳出美國政府加強施壓台積電在美國生產軍用晶片，及有意加強對華為出口管制，引發市場疑慮，外資連2個交易日共賣超台積電4萬2475張，衝擊台積電股價重挫。

台積電今天股價收在新台幣334.5元，近2個交易日共下跌11.5元，跌幅達3.32%，市值縮水約2982億元，滑落至8.67兆元。

儘管台積電赴美設廠仍在評估中，目前尚無具體計畫，將依客戶需求考量，美國政府加強對華為出口管制也尚未確定，仍待追蹤觀察，台積電營運展望樂觀，能否激勵股價反彈，備受市場關注。（中央社）

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