1月16日一分鐘強弱勢股
1月16日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅(％)
|強勢原因
|大學光
(3218)
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9.9
|看好人口老齡化、近視率上升趨勢，喜獲亞系外資力挺
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菱生
(2369)
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9.81
|隨AI、5G相關新品需求增加，今年營運力拚谷底回升
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愛普
(6531)
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9.64
|TWS與AI接單旺，股價鎖漲停108元，續登波段高價
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祥碩
(5269)
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8.77
|超微新一代處理器助陣，市場看好其首季營運淡季不淡
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國揚
(2505)
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8.61
|新加坡升值為資產題材加分，激勵股價衝破20元關卡
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世芯-KY
(3661)
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7.77
|籌碼面經沈澱後，投信出現連續性買超，突破整理區間
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茂林-KY
(4935)
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7.25
|IT應用及穿戴雙動能啟動，法人預估今年營收看增兩成
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十銓
(4967)
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6.95
|今年記憶體價格可望回歸健康，挑戰年營收創歷史新高
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中興電
(1513)
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6.7
|活化土地資產效應持續發酵，三大法人連四日呈買超
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大毅
(2478)
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6.14
|受菲律賓火山噴發影響，被動元件族群供貨警鈴猛響
製表：廖育偲
1月16日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(％)
|弱勢原因
|聯亞
(3081)
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3.49
|外資及自營商站在賣方，跌破5日線，終結日K連二紅
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健策
(3653)
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3.07
|投信連八日減碼，使股價連三日滑落，失守月線支撐
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大江
(8436)
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3.05
|中國經濟復甦仍緩，外資保守預估其今年營運成長幅度
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欣興
(3037)
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2.57
|外資提前獲利下車，大舉出脫22,577張，股價承壓
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南港
(2101)
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2.48
|外資和自營商連二賣，日K連五紅止步，微幅破5日線
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致茂
(2360)
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2.44
|短線漲多拉回，修正與均線乖離，驚險守住160元關卡
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信驊
(5274)
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2.43
|外資小幅調節，結束連二買，惟股價仍力守千元大關
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日月光投控
(3711)
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2.22
|外資翻空，投信連五賣，賣壓稍重，80元整數價不保
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金像電
(2368)
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2.21
|股價連二日走跌，處高檔區震盪，外資與投信齊拋股
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力成
(6239)
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2.18
|股價與均線間乖離過大，回檔修正，自營商獲利了結
製表：廖育偲