1月16日一分鐘強弱勢股

工商時報 廖育偲

1月16日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(％) 強勢原因
大學光

(3218)

9.9

 看好人口老齡化、近視率上升趨勢，喜獲亞系外資力挺

菱生

(2369)

9.81

 隨AI、5G相關新品需求增加，今年營運力拚谷底回升

愛普

(6531)

9.64

 TWS與AI接單旺，股價鎖漲停108元，續登波段高價

祥碩

(5269)

8.77

 超微新一代處理器助陣，市場看好其首季營運淡季不淡

國揚

(2505)

8.61

 新加坡升值為資產題材加分，激勵股價衝破20元關卡

世芯-KY

(3661)

7.77

 籌碼面經沈澱後，投信出現連續性買超，突破整理區間

茂林-KY

(4935)

7.25

 IT應用及穿戴雙動能啟動，法人預估今年營收看增兩成

十銓

(4967)

6.95

 今年記憶體價格可望回歸健康，挑戰年營收創歷史新高

中興電

(1513)

6.7

 活化土地資產效應持續發酵，三大法人連四日呈買超

大毅

(2478)

6.14

 受菲律賓火山噴發影響，被動元件族群供貨警鈴猛響

製表：廖育偲

1月16日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(％) 弱勢原因
聯亞

(3081)

3.49

 外資及自營商站在賣方，跌破5日線，終結日K連二紅

健策

(3653)

3.07

 投信連八日減碼，使股價連三日滑落，失守月線支撐

大江

(8436)

3.05

 中國經濟復甦仍緩，外資保守預估其今年營運成長幅度

欣興

(3037)

2.57

 外資提前獲利下車，大舉出脫22,577張，股價承壓

南港

(2101)

2.48

 外資和自營商連二賣，日K連五紅止步，微幅破5日線

致茂

(2360)

2.44

 短線漲多拉回，修正與均線乖離，驚險守住160元關卡

信驊

(5274)

2.43

 外資小幅調節，結束連二買，惟股價仍力守千元大關

日月光投控

(3711)

2.22

 外資翻空，投信連五賣，賣壓稍重，80元整數價不保

金像電

(2368)

2.21

 股價連二日走跌，處高檔區震盪，外資與投信齊拋股

力成

(6239)

2.18

 股價與均線間乖離過大，回檔修正，自營商獲利了結

製表：廖育偲

工商時報 廖育偲

證券產業新聞中心-證券組

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