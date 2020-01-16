有疑慮？台積法說前夕重挫 台股拉回12,066

台積電在今下午舉行2019第四季財報，與2020首季營運展望法人說明會前夕，竟連續兩個交易日重挫，引起市場側目；以外資在昨大賣超該股觀察，極短線持續調節動作似不未手軟。

受制台積電臉色不佳，使日月光投控、南亞科等半導體相關族群也表現疲軟，加上台塑、中信金等集團股走勢不振，使股王大立光、富邦金、國泰金及統一等權值股力挺大盤無功而返，加權股價指數終場報跌24.95點，為12066.93點，單日跌幅0.21%，成交1386.61億元。

台積電近期曾兩度填息後拉回整理，不排除在基本面疑慮未澄清前，宜注意高檔可能形成短頭架構。此外，美國持續對大陸電信設備大廠華為，施行更嚴格禁令，是否影響未來供貨華為優勢地位，及市場傳美方對台積施壓，為國安理由將「請」台積赴美設廠等，才使用該公司製造的軍用晶片等，都需密切追蹤後續發展。

另外，美中雖已簽署首階段貿易協議，使關稅並未鬆綁，仍是未來中美在貿易等層面上，持續角力觀察焦點。

權值股方面，周四逆勢表現者，包括富邦金、國泰金、兆豐金、鴻海、中華電、長榮航、廣達、股王大立光、南亞、台泥、統一、台玻、聯發科及台達電等。

上市、櫃個股表現方面，除半導體族群普遍表現不佳外，電子股仍是投資追逐焦點，短線包括玉晶光、同欣電、大毅、禾伸堂、世芯-KY、可成、祥碩、嘉澤、新日興、六角、群聯、美律及中美晶等。

月線有撐守萬二 封關前提防賣壓

受到台積電(2330)下挫5.5元，影響指數達50點，台股開低走低，終場以12066.93點作收，下跌24.95點，跌幅0.2％，成交金額1386.61億元。

分析師指出，加權指數價維持下跌量縮，短線拉回整理、中長期均線還是多頭排列，年節封關前仍提防結帳賣壓，行情轉為高檔震盪整理。

大盤今天測試月線後跌幅收斂，短線拉回仍看月線支撐，未正式跌破12,000點，可擇強抱股過年，市場關注仍是今天的台積電法說會展望，不過，台積電概念族群率先走強，主要幾乎可確立今年展望樂觀，仍是第1季盤面主流之一。

盤面上依然是呈現類股輪動、個股表現的走勢，長假前市場仍是觀望謹慎，選股不選市，操作上不宜追高殺低，基本面、產業樂觀及第1季旺季族群為觀察重點。

櫃買指數續強，收在149.94點，上漲0.4點，漲幅0.26％，成交金額347.87億元。

(時報資訊 莊丙農)