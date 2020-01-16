台股堅守萬二關卡 37檔股票仍漲逾5%

今日台股開低後，始終在盤面下整理，加權股價指數收盤報12066.93，跌24.95，跌幅0.21%，成交量1,386.61億元。

據業內初步統計，上市、櫃股今成交量與漲跌幅如下，僅供參考：

台股上市股今有漲幅較大股票，包括億麗（2443）、本盟（1475）、菱生（2369）、誠創（3536）、愛普（6531）等5檔股票漲停，另天瀚（6225）、祥碩（5269）、國揚（2505）、世芯-KY（3661）、茂林-KY（4935）、十詮（4967）、中興電（1513）、大毅（2478）、華冠（8101）、訊連（5203）、勤誠（8210）、新日興（3376）、嘉澤（3533）等13檔股票漲幅逾5%。

跌幅較明顯的股票，包括統領（2910）跌幅逾5%，另外台南-KY（5906）、翔耀（2438）、東訊（2321）、宏旭-KY（2243）、華園（2702）、健策（3653）等6檔股票跌幅超過3%。

上市成交量前10名個股為群創（3481）、旺宏（2337）、國產（2504）、台積電（2330）、欣興（3037）、中石化（1314）、友達（2409）、文曄（3036）、聯電（2303）、菱生（2369）。

上櫃方面，有勤凱（4760）、凱柏實業（3073）、大學光（3218）、勝昱（4304）、元隆（6287）、易飛網（2734）等6檔股票漲停，另大塚（3570）、淳紳（4529）、雅茗-KY（2726）、富致（6642）、亞元（6109）、系微（6231）、金麗科（3228）、泰偉（3064）、群聯（8299）、海德威（3268）、六角（2732）、華宏（8240）、驊訊（6237）等13檔股票漲幅也都在5%以上。

上櫃跌幅較大的有沛亨（6291）、中美實（4702）、倚強股份（3219）、得利彰（6144）、金利（5383）等5檔股票跌幅超過5%。

上櫃成交量前10名個股為精材（3374）、中美晶（5483）、大學光（3218）、穩懋（3105）、原相（3227）、宏捷科（8086）、威剛（3260）、環球晶（6488）、公準（3178）、晶焱（6411）。