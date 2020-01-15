1月15日一分鐘強弱勢股

工商時報 方歆婷

1月15日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(%) 強勢原因
柏騰

(3518)

10

 上月營收年增再現雙位數、逾15％，全年衰退幅度收斂

大學光

(3218)

9.94

 業績題材加持，外資看好老齡化及近視率上升趨勢喊買

力成

(6239)

9.57

 Q1業績可望創同期新高，法人連日買超，早盤股價發動

勤誠

(8210)

9.53

 受惠伺服器機殼需求強，今年H1營收可望現雙位數成長

凌網

(5212)

8.82

 去年12月營收月增70.2%、年增14.6%，全年增17.6%

國揚

(2505)

8.52

 台幣強助攻資產股；業績拉尾盤，去年全年營收年增1.5倍

九暘

(8040)

7.93

 股價拉出長紅K棒、突破月線；去年12月營收年增12.6％

前鼎

(4908)

6.82

 2019年12月營收成長翻正，月增10.53％、年增28.75%

廣華-KY

(1338)

5.19

 日系車上市拉貨，去年12月營收年增27.9％、月增5.3％

VHQ-KY

(4803)

4.98

 製片商積極規劃新片，後製業務增溫，估今年訂單年增2成

製表：方歆婷

1月15日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(%) 弱勢原因
泰詠

(6266)

 4.32

 月營收連2月雙率雙減，上月營收月減8.1％、年減20.3％

精測

(6510)

 3.91

 短均線趨勢成持續呈下彎，季線壓力不輕，股價再吞黑K

大立光

(3008)

 3.76

 股價漲多、出現獲利了結賣壓，長黑K棒摜破5日均線

奇力新

(2456)

 3.75

 賣盤小幅調節，拉回股價向10日線靠攏；KD低檔徘徊

力旺

(3529)

 3.61

 12月營收月減66.7％、年減11.5％；外資賣超227張

超眾

(6230)

 3.43

 外資多日站在賣方，股價持續月線下方徘徊；短均下彎

惠特

(6706)

 3.13

 去年12月營收年減33.8％；外資連2賣、昨賣超223張

台虹

(8039)

 3.07

 賣盤小幅調節；長黑K棒摜破5、10日線；KD走勢不妙

台光電

(2383)

 2.94

 外資近期多偏賣方，昨加計投信、自營商共賣超1,638張

立積

(4968)

 2.89

 外資又轉賣超、93張；股價月線得而復失，苦吞黑K棒

製表：方歆婷

工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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