1月15日一分鐘強弱勢股
1月15日一分鐘強勢股
|
公司
|漲幅(%)
|強勢原因
|柏騰
(3518)
|
10
|上月營收年增再現雙位數、逾15％，全年衰退幅度收斂
|
大學光
(3218)
|
9.94
|業績題材加持，外資看好老齡化及近視率上升趨勢喊買
|
力成
(6239)
|
9.57
|Q1業績可望創同期新高，法人連日買超，早盤股價發動
|
勤誠
(8210)
|
9.53
|受惠伺服器機殼需求強，今年H1營收可望現雙位數成長
|
凌網
(5212)
|
8.82
|去年12月營收月增70.2%、年增14.6%，全年增17.6%
|
國揚
(2505)
|
8.52
|台幣強助攻資產股；業績拉尾盤，去年全年營收年增1.5倍
|
九暘
(8040)
|
7.93
|股價拉出長紅K棒、突破月線；去年12月營收年增12.6％
|
前鼎
(4908)
|
6.82
|2019年12月營收成長翻正，月增10.53％、年增28.75%
|
廣華-KY
(1338)
|
5.19
|日系車上市拉貨，去年12月營收年增27.9％、月增5.3％
|
VHQ-KY
(4803)
|
4.98
|製片商積極規劃新片，後製業務增溫，估今年訂單年增2成
製表：方歆婷
1月15日一分鐘弱勢股
|
公司
|跌幅(%)
|弱勢原因
|泰詠
(6266)
|
4.32
|月營收連2月雙率雙減，上月營收月減8.1％、年減20.3％
|
精測
(6510)
|
3.91
|短均線趨勢成持續呈下彎，季線壓力不輕，股價再吞黑K
|
大立光
(3008)
|
3.76
|股價漲多、出現獲利了結賣壓，長黑K棒摜破5日均線
|
奇力新
(2456)
|
3.75
|賣盤小幅調節，拉回股價向10日線靠攏；KD低檔徘徊
|
力旺
(3529)
|
3.61
|12月營收月減66.7％、年減11.5％；外資賣超227張
|
超眾
(6230)
|
3.43
|外資多日站在賣方，股價持續月線下方徘徊；短均下彎
|
惠特
(6706)
|
3.13
|去年12月營收年減33.8％；外資連2賣、昨賣超223張
|
台虹
(8039)
|
3.07
|賣盤小幅調節；長黑K棒摜破5、10日線；KD走勢不妙
|
台光電
(2383)
|
2.94
|外資近期多偏賣方，昨加計投信、自營商共賣超1,638張
|
立積
(4968)
|
2.89
|外資又轉賣超、93張；股價月線得而復失，苦吞黑K棒
製表：方歆婷