台股失守12,100關卡 26檔逆勢而上

台股今（15日），加權股價指數收盤報12091.88點，跌87.93點，跌幅0.72％，成交量為1,486.63億。

今日台股表現震盪，早盤失守12100關卡，盤中更是大跌逾百點，最低跌至12,048點，雖尾盤最後奮力拉起，在仍氣力耗竭最終仍失守12100關；台積電將於明（16日）招開法人說明會，但股價不漲反跌影響電子股及大盤。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票有12檔，前10名華冠 (8101)漲停、柏騰 (3518)漲停、本盟 (1475)、科風 (3043)、天瀚 (6225)、毛寶 (1732)、力成 (6239)、勤誠 (8210)、國揚 (2505)及康那香 (9919)。

跌幅較明顯的股票前10名為統領 (2910)、大飲 (1213)、千興 (2025)、大立光 (3008)、奇力新 (2456)、晟鈦 (3229)、超眾 (6230)、惠特 (6706)、台虹 (8039)及正道 (1506)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、友達 (2409)、台積電 (2330)、欣興 (3037)、聯電 (2303)、中信金 (2891)、力成 (6239)、旺宏 (2337)、新光金 (2888)及國產 (2504)。

上櫃有14檔股票有5％漲幅，其中前10名為勤凱 (4760)漲停、大學光 (3218)、聿新科 (4161)、康呈 (6236)、凌網 (5212)、九暘 (8040)、華容 (5328)、沛亨 (6291)、恩得利 (1333)及前鼎 (4908)。

上櫃跌幅較大的前10名分別為華義 (3086)跌停、新零售 (3085)跌停、勝昱 (4304)、全域 (3067)、泰谷 (3339)、高野 (2736)、天剛 (5310)、和進 (3191)、普鴻 (6590)及元隆 (6287)。

上櫃成交量前10名個股為中美晶 (5483)、廣明 (6188)、原相 (3227)、環球晶 (6488)、合晶 (6182)、精材 (3374)、宏捷科 (8086)、威剛 (3260)、世界 (5347)及九暘 (8040)。

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