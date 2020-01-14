1月14日一分鐘強弱勢股

工商時報 陳昱光

1月14日一分鐘強勢股

 

名稱

 漲幅(%) 強勢原因
公準(3178)

9.93

 航太級新品出貨，帶動12月業績創年度新高，股價帶量大漲

愛普

(6531)

9.91

 TWS、HPC雙業務動能助攻，外資連日敲進，突破平台整理區

眾達-KY

(4977)

9.77

 5G需求點火，資料中心需求強勁，土洋法人同步增持籌碼

奇力新

(2456)

9.43

 子公司晶片電阻喊漲，Q1業績成長可期，投信積極卡位

嘉基

(6715)

8.70

 去年營收150.95億元創高，基本面有撐，成功站上百元大關

惠特

(6706)

8.47

 搭MINI LED題材，吸引特定買盤敲進，重啟上攻動能

國巨

(2327)

7.44

 被動元件族群同步反彈，外資回補連日買超，收復400元整數關卡

大毅

(2478)

7.27

 漲價效應助攻，法人翻多操作，股價止穩反彈，再創波段新高

精測

(6510)

6.22

 華為砍單利空漸散，土洋法人低檔承接，KD指標低檔交叉向上

弘塑

(3131)

5.61

 沾光台積創天價，機台設備出貨續旺，股價連五日收紅

製表：陳昱光

1月14日一分鐘弱勢股

名稱

 跌幅(%) 弱勢原因
華園

(2702)

9.83

 觀光概念股成調節重心，失望賣壓湧現，連兩日苦吞跌停

旭隼

(6409)

3.29

 股價攻高無力，資金獲利了結出場，外資減碼力道擴大

矽力-KY

(6415)

2.59

 登台股新千金，引發部分高檔賣壓出籠，投信反手賣超

碩禾

(3691)

2.48

 外資逆勢連10買，股價延續區間整理格局，KD指標向下

祥碩

(5269)

1.94

 市場追價力道不足，湧現獲利了結賣壓，三大法人同步減碼

宇峻

(3546)

1.86

 寒假題材失靈，外資、投信偏空操作，向下測試5日線支撐

美時

(1795)

1.83

 土洋法人大舉減碼持股，拖累股價失守季線關卡，KD指標向下

群創

(3481)

1.50

 外資終結連7日買超，反手減碼8,653張，提前獲利了結下車

臻鼎-KY

(4958)

1.45

 PCB族群進入產業淡季，買盤承接意願不高，月、季線下弱勢整理

聯發科

(2454)

1.42

 高通砍價、華為砍單雙利空消息衝擊，外資、投信擴大減碼力道

製表：陳昱光

工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

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