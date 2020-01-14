1月14日一分鐘強弱勢股
1月14日一分鐘強勢股
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名稱
|漲幅(%)
|強勢原因
|公準(3178)
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9.93
|航太級新品出貨，帶動12月業績創年度新高，股價帶量大漲
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愛普
(6531)
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9.91
|TWS、HPC雙業務動能助攻，外資連日敲進，突破平台整理區
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眾達-KY
(4977)
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9.77
|5G需求點火，資料中心需求強勁，土洋法人同步增持籌碼
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奇力新
(2456)
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9.43
|子公司晶片電阻喊漲，Q1業績成長可期，投信積極卡位
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嘉基
(6715)
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8.70
|去年營收150.95億元創高，基本面有撐，成功站上百元大關
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惠特
(6706)
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8.47
|搭MINI LED題材，吸引特定買盤敲進，重啟上攻動能
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國巨
(2327)
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7.44
|被動元件族群同步反彈，外資回補連日買超，收復400元整數關卡
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大毅
(2478)
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7.27
|漲價效應助攻，法人翻多操作，股價止穩反彈，再創波段新高
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精測
(6510)
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6.22
|華為砍單利空漸散，土洋法人低檔承接，KD指標低檔交叉向上
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弘塑
(3131)
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5.61
|沾光台積創天價，機台設備出貨續旺，股價連五日收紅
製表：陳昱光
1月14日一分鐘弱勢股
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名稱
|跌幅(%)
|弱勢原因
|華園
(2702)
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9.83
|觀光概念股成調節重心，失望賣壓湧現，連兩日苦吞跌停
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旭隼
(6409)
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3.29
|股價攻高無力，資金獲利了結出場，外資減碼力道擴大
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矽力-KY
(6415)
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2.59
|登台股新千金，引發部分高檔賣壓出籠，投信反手賣超
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碩禾
(3691)
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2.48
|外資逆勢連10買，股價延續區間整理格局，KD指標向下
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祥碩
(5269)
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1.94
|市場追價力道不足，湧現獲利了結賣壓，三大法人同步減碼
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宇峻
(3546)
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1.86
|寒假題材失靈，外資、投信偏空操作，向下測試5日線支撐
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美時
(1795)
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1.83
|土洋法人大舉減碼持股，拖累股價失守季線關卡，KD指標向下
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群創
(3481)
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1.50
|外資終結連7日買超，反手減碼8,653張，提前獲利了結下車
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臻鼎-KY
(4958)
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1.45
|PCB族群進入產業淡季，買盤承接意願不高，月、季線下弱勢整理
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聯發科
(2454)
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1.42
|高通砍價、華為砍單雙利空消息衝擊，外資、投信擴大減碼力道
製表：陳昱光