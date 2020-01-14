主力群、中實戶歸隊 34檔股票飆漲逾5%

今日台股開紅盤，加權股價指數收盤報12179.81點，漲66.39，漲幅0.55%，成交量1,529.20億元。

據業內初步統計，上市、櫃股今成交量與漲跌幅如下，僅供參考：

台股上市股今有漲幅較大股票，包括銘旺科（2429）、新世紀（3383）、本盟（1475）、愛普（6531）、眾達-KY（4977）、宏旭-KY（2243）、科風（3043）、天瀚（6225）等8檔

股票漲停，另奇力新（2456）、嘉基（6715）、惠特（6706）、柏騰（3518）、國巨（2327）、大毅（2478）、誠創（3536）、聯鈞（3450）、倫飛（2364）、欣巴巴（9906）、

鈺齊-KY（9802）等11檔股票漲幅逾5%。

跌幅較明顯的股票，包括華園（2702）跌停，統領（2910）、美德醫療-DR（9103）、大統新創（1470）、台南-KY（5906）等4檔股票跌幅超過5%。

上市成交量前10名個股為群創（3481）、友達（2409）、欣興（3037）、聯電（2303）、旺宏（2337）、晶電（2448）、彩晶（6116）、中信金（2891）、玉山金（2884）、台積

電（2330）。

上櫃方面，有公準（3178）、華容（5328）、信紘科（6667）、建錩（5014）、永彰（4523）、系統電（5309）、沛亨（6291）等7檔股票漲停，另泰詠（6266）、百徽（6259）、恩得利（1333）、精測（6510）、蜜望實（8043）、弘塑（3131）、M31（6643）、聚積（3527）等8檔股票漲幅也都在5%以上

。

上櫃跌幅較大的有高野（2736）、昇益（5455）等2檔股票跌停，另外燦星旅（2719）、合邦（6103）、勝昱（4304）、立衛（5344）、華義（3086）、寶得利（5301）、欣厚-KY（4924）、倚強股份（3219）、天品（6199）等9檔股票跌幅超過5%。

上櫃成交量前10名個股為精材（3374）、世界（5347）、宏捷科（8086）、中美晶（5483）、環球晶（6488）、信昌電（6173）、威剛（3260）、光環（3234）、光頡（3624）、建錩（5014）。