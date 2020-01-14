外資等三大法人買賣超 前10名股票搶先看
今日台股開紅盤，加權股價指數收盤報12179.81點，漲66.39，漲幅0.55%，成交量1,529.20億。在外資等三大法人買賣超個股方面，據業內統計如下：
A.外資買賣超前10名：
1.買超：友達（2409）、兆豐金（2886）、新光金（2888）、彩晶（6116）、旺宏（2337）、國泰金（2882）、群創（3481）、鴻海（2317）、玉山金（2884）、元大金（2885）。
2.賣超：中石化（1314）、金像電（2368）、漢翔（2634）、遠東新（1402）、隆大（5519）、敦泰（3545）、東元（1504）、威剛（3260）、華通（2313）、原相（3227）。
B.投信買賣超前10名：
1.買超：群創（3481）、南亞科（2408）、威剛（3260）、中信金（2891）、聯茂（6213）、新日興（3376）、開發金（2883）、欣興（3037）、中鋼（2002）、玉山金（2884）。
2.賣超：緯創（3231）、康控-KY（4943）、美時（1795）、華新科（2492）、正崴（2392）、廣明（6188）、日月光控股（3711）、精測（6510）、精元（2387）、世紀鋼（9958）。
C.自營商買賣超排名：
1.買超：群創（3481）、彩晶（6116）、永豐金（2890）。
2.賣超：今日自營商賣超均以避險類為主。
註：外資等三大法人買賣超股票的最後統計數據，仍以交易所公告為主。