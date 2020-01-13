瑞信證 升評半導體三高價股

瑞信證券指出，半導體族群2020～2021年掌握七大利多，需求面驅動引擎正常發揮，一口氣升評環球晶（6488）、瑞昱（2379）、信驊（5274）三大富題材高價股至「優於大盤」，尤以環球晶上檔空間達三成最高，盛讚這些半導體指標股後市正從2019年的評價擴張，邁向2020年由獲利驅動的新行情。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）指出，主流半導體指標股擁有的七大利多分別是：一、蘋果與大陸品牌帶動5G智慧機衝鋒，2020、2021年上看2.5與5億支。二、來自家用設備、穿戴式裝置與耳機相關產品，推動物聯網（IoT）應用提升。三、資料中心需求爆發中。

四、車用與工業用半導體經過2019年出貨不暢後，表現持續回溫。五、高階顯卡更新與新遊戲機陸續問世。六、庫存水位由高點向下回落。七、美國對大陸進口科技產品關稅暫停。

艾蘭迪同時說明，儘管正持續緊盯華為是否進一步遭禁，以及5G零組件訂單砍單導致市場脫離過度樂觀預期等變數，但以上七大理由，足以抵銷這些不確定性。

在瑞信升評的半導體三大題材股中，最令市場驚豔的當屬環球晶，一來賦予環球晶500元推測合理股價、上檔空間最大，二來瑞信對環球晶的保守看法持續了將近一年，此次翻多，象徵產業逆風消除，宣告前景持續轉佳。

環球晶下半年營運正能量，除來自2019年同期基期較低的幫助，其南韓廠量產與記憶體製造商庫存去化，都提供環球晶上漲動能，在需求墊高前提下，矽晶圓2021年供需狀態將更健康，吃緊的產能狀態也給環球晶議訂長約的談判本錢。

瑞信半導體調升浪潮中，一樣吸睛的還有瑞昱獲得升評，並調升推測合理股價至290元。艾蘭迪認為，瑞昱本季挾其第二代真無線藍牙耳機（TWS）產品持續增長、電視業務成長，加上電信專案事業反彈，營運表現料將維持高檔。

至於信驊，瑞信看好其營運槓桿發揮效用，以及在資料中心市占成長題材，給予1,140元推測合理股價，外資圈最高還是美銀證券賦予的1,250元。