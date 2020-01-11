激情過後 五大名師多樂觀

台股距封關倒數僅剩6天，隨選舉結果出爐，富邦證券董事長蕭乾祥、兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國及元富投顧總經理鄭文賢對台股行情按讚，認為台股基本面可期，後市有望挑戰12,682點歷史新猷。

統一投顧董事長黎方國：行情樂觀 抱好抱滿

統一投顧董事長黎方國指出，總統大選後，對台股行情維持樂觀看法，建議「抱好」、「抱滿」，採取高持股方式，並且抱股過年，3～4月指數有望挑戰歷史高點12,682點，行情仍可期待。

台灣農曆過年期間，美股重要科技公司如英特爾、蘋果等將公布財報，美國去年第四季的財報可望相當亮眼，且第一季展望也預估十分亮眼，美國科技股股價有望維持強勢，台股向來與美國科技連動性高，預期台股農曆年後，開紅盤上漲機率高。

在利空因素部分，美國和伊朗問題屬地緣政治，目前利空逐漸淡化，中美也將簽署第一階段貿易協議，加上第一季是台股作夢行情，整體而言，台股偏多格局不變。黎方國看好類股包括5G、IC設計、半導體、漲價概念股、電動車等，指數逢回可持續布局。

富邦投顧董事長蕭乾祥：拉回個股 重啟漲勢

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台股2020年基本面佳，再加上資金回流，第一季台股有望突破12,682點並挑戰12,800點，其實，選舉結果影響行情有限，選後行情將重返台股基本面及原本的步驟進行，鎖定選前先作整理拉回的個股，較有機會重啟漲勢。他建議，對選後行情採謹慎樂觀態度。

蕭乾祥預期，2019年上市櫃合併營收逾35兆元，創下歷史次高，預估配息率不俗，今年台股高現金殖利率題材仍是當紅炸子雞，因此台股2020年行情以第一季及上半年，較有表現機會。就產業別觀察，今年台股最爆發的產業仍在電子股，5G因步入「爆發期」，相關產業有望百花齊放，特別是低基期5G個股可以抱股過年，此外AI、智慧型手機等概念股，是投資主軸，但要隨著股價位階機動調整持股為宜。

元富投顧總經理鄭文賢：資金回歸 抱股過年

元富投顧總經理鄭文賢指出，台灣民主制度成熟，政黨輪替正常，股民愈趨理性，不管誰當選，一旦「總統選舉不確定因素消除」，資金就會重新回到市場，回歸基本面操作。

歷屆總統大選完後，台股走勢普遍呈現上漲格局，配合元月行情，效應約2～3周。

美伊衝突是國際市場的新變數，市場擔心伊朗報復，目前並未見到美伊直接宣戰或封鎖海峽，因為伊朗軍事實力無法與美國抗衡。所以，衝突地點可能還是在伊拉克中東地區，各自攻擊軍事基地、扶植民兵，短期動亂難停，觀察重點在是否影響油田正常運作。

總統大選之後，農曆春節將近，鄭文賢建議，可抱股過年，持股50％～60％，相對看好5G、半導體、低基期轉機的記憶體、面板、矽晶圓、Apple供應鏈 ; 另外，傳產族群留意鋼鐵報價回溫、高殖利率股及離岸風電也可望如期進行。

目前仍在美國聯準會量化寬鬆期間（到今年6月），資金充沛，整體基本面也優於去年，但因台股已在高點，股價淨值比PB約1.8倍，評價在合理區間上緣，台股維持高檔輪動格局不變。

第一金投顧董事長陳奕光：謝票行情 伺機布局

第一金投顧董事長陳奕光指出，按過往經驗來看，總統選舉結果如符合預期，台股選後第一日漲幅在0.6％～4％、當周平均漲幅1％、當月平均漲幅則有5％，也就是所謂的謝票行情。

由於選舉的不確定因素消失，台股表現將回歸基本面，外資買盤也將陸續歸隊，預期在台股農曆封關前，指數高點估12,200～12,400，前波低點11,777點應不致再破，2月則有機會上攻12,682歷史高點。

看好原物料股如塑化、水泥、食品等，春節不打烊的金融股、遊戲股、超商及電商股，氣候變遷概念的生技股，以及綠營非核家園政策力挺的綠能概念股，如風電、太陽能等，可望有所表現。

科技股部分，可留意IC設計、CES展及MWC展概念股，記憶體、面板及被動元件等低基期個股也可持續關注。

兆豐投顧董事長李秀利：農曆年前 賣壓蠢動

兆豐投顧董事長李秀利認為，總統大選前一周發生美伊衝突，台股連跌四天，選前台股已先行修正，選後15日台指期月結算，16日台積電舉行法說會，加權指數如衝高，即可能遇到農曆長假前賣股壓力，因此，即使有謝票行情出現，應僅是短線效應，不會是持續偏多的行情。

李秀利表示，台股封關期間正值美國財報周，英特爾、AMD、Tesla、AMAZON及蘋果財報成績可望亮眼，台股有機會年後開盤補漲，建議過年前持股比例50％，以權值股及大型股為宜，萬一在封關期間國際股市有變化，中小型股流動性較差，賣壓將較大。

在多空因素部分，中美貿易談判協議預計在1月15日簽署，李秀利認為，歐美股市如何解讀，是一變數，是否出現漲多利多出盡，有待觀察。此外，美伊變數、匯率及利率的變化，也將牽動國際資金動向，在封關前，預期是採取基本持股、短線進出操作方式。

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