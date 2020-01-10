14檔營收步步升 鼠來寶

台股來到「萬二」高檔，選股回歸基本面，投資專家一致看好農曆年過後台股指數續戰新高，逢回可承接業績成長股，台泥、緯穎、矽力-KY等14檔個股，2019年12月營收步步升，成為法人搶補「鼠來寶」，大選後可望扮演多頭先鋒。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，從台股長期平均表現來看，風險報酬效益明顯優於其他市場，加上台股殖利率高，預估仍有4％以上的水準，近期匯市相對穩定，企業獲利前景看好等優勢，外資機構對台股投資持續維持在相對高檔位置。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股目前位階較高，但中長線仍看好，個股宜擇優布局，若企業營收及獲利成長，將可降低本益比（PE）、提升評價，1月因工作天數少，而法人在淡季間仍積極布局的個股值得留意。

上市櫃公司去年12月營收10日全數出爐，篩選營收連續3～10個月上揚，且法人本周積極買進股有緯創、水泥龍頭股台泥、資料中心大廠緯穎、台商回台受惠的營建股遠雄港、跨入汽車新應用也是蘋概股的新普、隆大、奧運受惠股鈺齊-KY、大成、力成、亞力、IC設計股矽力-KY、京鼎、太陽能股碩禾及華東等14檔。

蔡明翰表示，緯創受惠近來個人電腦、伺服器、顯示器及智慧手持裝置等產品線出貨續增溫帶動，營收及獲利同步攻高，緯穎伺服器接單熱，營收一路走高，10日股價首度站上700元，寫上市來新高；新普近年將產品應用面跨出3C領域，經過陣痛期調整後，不但營收成長，毛利率也提升。

台新投顧副總黃文清指出，中美貿易戰朝穩定正向發展，未來中國大陸景氣可望翻揚，將帶動水泥等原物料成長，帶動台泥營收上揚，矽力-KY近年來大陸業績成長爆發，帶動去年下半年後營收獲利成長，10日股價重返千元，再奪回股后寶座；碩禾近年來跨足太陽能電廠，獲利穩定。

郭修伸表示，第1季科技新產品的銷售量應表現不俗，將對5G手機與自動化需求提升等獲利有所貢獻，可望帶動半導體回補庫存，今年將持續看好5G手機、半導體、IC設計封測、光學鏡頭、自動化設備、營建設備、內需類等產業。