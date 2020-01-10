聯發科今年營收戰新高

聯發科公告去年12月合併營收達220.89億元、月增7.14％，推動2019年全年合併營收年成長3.43％至2,462.22億元，改寫歷史次高水準。

法人看好，聯發科2020年在5G手機晶片出貨帶動下，全年合併營收將有機會成長一成左右水準，並挑戰歷史新高。

聯發科公告去年12月合併營收達220.89億元、年成長3.28％；第四季合併營收647.08億元，雖季減3.74％，但達到先前法說會預估的中間值；累計2019年合併營收年增3.43％至2,462.22億元，寫下歷史次高。

法人指出，聯發科去年第四季受惠於P90、P60及P22等4G手機晶片出貨暢旺，推動第四季合併營收僅衰退個位數，優於往年同期季減雙位數的狀況。

聯發科2019年在台積電12奈米製程助力之下，開發成本大幅改善，且晶片效能也不輸國際一線大廠水準，在高性價比效益下，使聯發科在美中貿易戰及4G智慧手機需求衰退等逆境之下，全年合併營收依舊衝出歷史次高水準。

且從已公告的前第三季財報來看，毛利率連續三季超過40％，法人樂觀預期，第四季毛利率可望優於第三季的42.1％，將使第四季單季獲利繳出淡季不淡的成績單。

展望2020年，聯發科將全力衝刺5G市場，同時守穩4G手機晶片領域，在雙動能強力帶動下，法人預估，聯發科2020年全年合併營收可望年增一成至2,700億元左右，且有機會挑戰歷史新高。

聯發科在5G手機晶片領域已推出天璣1000、天璣800等兩款產品，且天璣1000已放量出貨，可望在第一季就搭載客戶端的智慧手機問世，天璣800將於第二季上市，且後續將持續推出主流5G智慧手機晶片，提升5G手機的滲透率。

至於4G手機晶片市場，聯發科受惠於華為、OPPO及Vivo等大廠的急單效應，正積極向台積電追加P22手機晶片訂單，未來將續推強化版的4G晶片，在後4G世代，全力固守既有疆域，也可望搶食對手的市占率。