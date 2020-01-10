台積Q4營收超標 全年再登峰

晶圓代工龍頭台積電10日公告2019年第四季營收達3,172.37億元，超越法說會中預期的3,121～3,151億元財測高標，季度營收再創歷史新高，2019年合併營收約達1.07兆元，續創年度營收歷史新高。

由於5G及高效能運算（HPC）相關晶片需求強勁，且需採用7奈米先進製程量產，台積電2020年第一季可望淡季不淡。法人指出，7奈米需求強勁且產能供不應求，包括蘋果、華為海思、高通、超微、聯發科、輝達（NVIDIA）等訂單持續湧入，預估上半年7奈米產能利用率均維持滿載，由此推估第一季營收只會受到工作天數減少影響而較上季小幅衰退，第二季就有機會改寫新高，全年獲利挑戰賺進二個股本。

台積電去年12月合併營收月減4.2％達1,033.13億元，較2018年同期成長15.0％。2019年第四季合併營收季增8.3％達3,172.37億元，年成長9.5％，再創單季歷史新高並超越財測高標。2019年合併營收約達1.07兆元，與2018年相較成長3.7％，符合先前預期的持平至成長5％的預估，年度營收再創歷史新高。

台積電在上次法說會中預估2019年第四季美元營收介於102～103億元，以新台幣兌美元匯率30.6元計算，新台幣營收介於3,121～3,151億元，季成長率6.5～7.6％。台積電受惠於高端智慧型手機、5G的初始布建、以及HPC運算應用相關產品的驅動下，客戶對於7奈米製程的需求將持續強勁，推升季度營收超越財測高標並創歷史新高。

台積電預期2019年第四季平均毛利率介於48～50％，營業利益率介於37～39％。法人表示，台積電去年第四季產能利用率幾乎達全線滿載，雖有新台幣兌美元匯率升值的壓力，但仍樂觀推估毛利率及營業利益率均將達財測展望上緣。

台積電營運強強滾，股價10日上漲2.0元，終場以339.5元作收，成交量達27,032張，三大法人合計買超723張。由於看好晶圓代工需求受惠於5G及HPC應用而續強，外資看好台積電後市表現，近期調升目標價，已有4家外資目標價減到370元以上。

外資券商紛喊讚

台積電2019年12月營收再破千億元、第四季營收及2019年全年營收皆寫下新高數字，強勁成長令人嘖嘖稱奇。外資券商包括美林美銀、摩根士丹利、麥格里、花旗及陸資券商華興資本紛紛按讚台積電，目標價最高拉上390元。

外資券商在去年中起陸續調升台積電目標價，隨著供應鏈庫存正常化和5G應用周期的啟動，預期2020年對於台積電來說，將是強勁成長的一年。

美林美銀搶在台積電16日法說會之前，調升台積電2020、2021年的營收成長預測，分別為21％、9％，由於產能利用率改善，以及領先的獲利能力，預期台積電毛利率將擴大至48％，每股盈餘提高4％～6％，因此，將目標價提高至380元，並給予台積電「買進」投資評等。

除了美林美銀外，摩根士丹利、麥格里、花旗及陸系券商華興資本也給予台積電「優於大盤」及「買進」的投資評等，目標價分別是368、385、375及390元，華興資本是目前外資券商中，推測台積電合理股價最高的一家券商。外資券商是否在台積電法說會後，再啟動一波調升目標價，值得關注。

法人分析，台積電7奈米製程需要4個月的工作天，用EUV的7奈米Plus製程也需要3個月工作天，而台積7奈米製程產能利用率自去年下半年飆升後，各家5G晶片客戶的訂單量始終很強，又有AMD不停追單，致使台積電7奈米訂單產能滿載，營收持續成長。

美林美銀預期，5奈米、6奈米及7奈米製程對台積電營收的貢獻度，在2021年將超過42％。（李娟萍）