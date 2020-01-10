14檔雙率雙升 扮台股先鋒

台股上市櫃企業12月營收全面揭曉，市場目光聚焦個股基本面狀況，看好營收成長性高者，股價有機會扶搖直上。根據統計，12月營收繳出雙率雙升佳績者，共計636檔，其中高力（8996）、鈊象（3293）等14檔在營運優異的激勵下，單周股價紛紛彈升超過5％，後續可望續引領台股衝鋒。

12月營收同步交出月增、年增優異成績單，分別有高力、鈊象、亞德客-KY、華園、公準、旭隼、永捷、緯穎、聯傑、原相、矽力-KY、瑞祺電通、金像電及倉和等14檔，且周漲幅全數逾5％，相比台股同期下挫0.71％，股價走勢明顯剽悍。

觀察14檔雙率雙增股，單周股價彈升幅度超過一成者，高居11檔。其中，高力受惠資料中心建置蔚為風潮，散熱需求連帶激增，其鎖定的伺服器液冷系統出貨看俏，吸引三大法人聯手加碼，單周股價飆漲23.97％，日K連拉出七根紅棒。

鈊象則受惠人工智慧（AI）機制加持，旗下五大遊戲熱銷，12月及2019年全年營收雙雙改寫歷史新高紀錄，看好春節及寒假商機，宅經濟話題再度熱炒，近期三大法人齊力敲進，單周股價亦勁揚18.68％，寫下日K連四紅。

保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，回首2019年為台股振奮的一年，電子股帶領大盤屢創新高，一掃2018年貿易戰重挫陰霾，然而激情過後將回歸基本面，光靠題材不夠，股價仍需有業績及獲利襯托。

他分析，多數大型企業2019年第四季營收均呈現季增長，全年營收亦呈現年增態勢，顯見台股具有基本面支撐。展望2020年，預期台股首季將淡季不淡，而電子族群仍是投資主軸，尤其看好超微（AMD）、遊戲、記憶體、面板等電子原料表現。