1月10日一分鐘強弱勢股

工商時報 柯宗沅

1月10日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(%) 強勢原因
大魯閣

(1432)

10.00

 以品牌聯名方式跨足健身產業，法人估全年營收將成長三成

晟楠

(3631)

9.97

 12月營收年減八成，惟利空已提前反應，10日跌深反彈

銘旺科

(2429)

9.90

 受惠營業項目增加，12月營收年增89.35％，強勢鎖漲停

矽力-KY

(6415)

9.76

 去美化題材發酵，股價突破千元創歷史新高，成台股新股后

華經

(2468)

9.76

 大型專案完成驗收，12月營收達2.93億元，年增1.37倍

國揚

(2505)

9.76

 2020年新完工建案總銷金額逾百億元，業績有望維持高檔表現

瑞祺電通

(6416)

7.89

 併購題材加持外，訂單能見度也已達Q2，全年營運看旺

神隆

(1789)

6.77

 受惠化療止吐針劑業績挹注，12月營收年增成功翻正

宇峻

(3546)

6.44

 12月營收年月雙率雙增外，春節及寒假商機也蓄勢待發

鄉林

(5531)

5.61

 積極在台獵地，預計未來三年內在台推案可達220億元

製表：柯宗沅

1月10日一分鐘弱勢股

 

公司

 跌幅(%) 弱勢原因
華冠

(8101)

5.85

 創波段新高後走勢翻轉，雖外資持續買超，10日仍失守月線

惠特

(6706)

4.92

 蜜月行情過後市場回歸冷靜，12月營收公布前遭籌碼調節

旭暉應材

(6698)

4.84

 12月營收年月雙率雙減，遜於市場預期，股價跳空重挫

大山

(1615)

4.63

 12月營收表現亮眼激勵股價強彈，惟10日追價意願不足回跌

信紘科

(6667)

4.63

 營運表現平淡連帶導致股價走勢持續疲弱，KD值於低檔鈍化

毛寶

(1732)

4.40

 武漢肺炎確定為新型冠狀病毒，有助加速測試劑製造

撼訊

(6150)

4.28

 2019年營收年減四成，自結10～11月每股虧損0.39元

超眾

(6230)

3.92

 遭外資連三賣，股價回測半年線及16日爆量高點237元支撐

亞泰

(4974)

3.88

 自結2019年每股盈餘4.94元創歷史新高，股價卻有利多出盡跡象

安鈦克

(6276)

3.87

 12月營收年增三成，自波段高點拉回後進入量縮震盪格局

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

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