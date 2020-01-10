1月10日一分鐘強弱勢股
1月10日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅(%)
|強勢原因
|大魯閣
(1432)
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10.00
|以品牌聯名方式跨足健身產業，法人估全年營收將成長三成
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晟楠
(3631)
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9.97
|12月營收年減八成，惟利空已提前反應，10日跌深反彈
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銘旺科
(2429)
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9.90
|受惠營業項目增加，12月營收年增89.35％，強勢鎖漲停
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矽力-KY
(6415)
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9.76
|去美化題材發酵，股價突破千元創歷史新高，成台股新股后
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華經
(2468)
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9.76
|大型專案完成驗收，12月營收達2.93億元，年增1.37倍
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國揚
(2505)
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9.76
|2020年新完工建案總銷金額逾百億元，業績有望維持高檔表現
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瑞祺電通
(6416)
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7.89
|併購題材加持外，訂單能見度也已達Q2，全年營運看旺
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神隆
(1789)
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6.77
|受惠化療止吐針劑業績挹注，12月營收年增成功翻正
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宇峻
(3546)
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6.44
|12月營收年月雙率雙增外，春節及寒假商機也蓄勢待發
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鄉林
(5531)
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5.61
|積極在台獵地，預計未來三年內在台推案可達220億元
製表：柯宗沅
1月10日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(%)
|弱勢原因
|華冠
(8101)
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5.85
|創波段新高後走勢翻轉，雖外資持續買超，10日仍失守月線
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惠特
(6706)
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4.92
|蜜月行情過後市場回歸冷靜，12月營收公布前遭籌碼調節
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旭暉應材
(6698)
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4.84
|12月營收年月雙率雙減，遜於市場預期，股價跳空重挫
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大山
(1615)
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4.63
|12月營收表現亮眼激勵股價強彈，惟10日追價意願不足回跌
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信紘科
(6667)
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4.63
|營運表現平淡連帶導致股價走勢持續疲弱，KD值於低檔鈍化
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毛寶
(1732)
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4.40
|武漢肺炎確定為新型冠狀病毒，有助加速測試劑製造
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撼訊
(6150)
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4.28
|2019年營收年減四成，自結10～11月每股虧損0.39元
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超眾
(6230)
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3.92
|遭外資連三賣，股價回測半年線及16日爆量高點237元支撐
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亞泰
(4974)
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3.88
|自結2019年每股盈餘4.94元創歷史新高，股價卻有利多出盡跡象
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安鈦克
(6276)
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3.87
|12月營收年增三成，自波段高點拉回後進入量縮震盪格局
製表：柯宗沅
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