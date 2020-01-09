1月9日一分鐘強弱勢股

工商時報 廖育偲

1月9日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(％)

強勢原因
亞德客-KY

(1590)

9.98

 12月營收創歷史單月新高紀錄，開盤後股價直奔漲停

公準

(3178)

9.94

 去年營收轉正成長，今年在新產品發酵下，營運將續強

緯穎

(6669)

9.73

 美系外資目標價給到818元，點火股價漲逾9個百分點

茂林-KY

(4935)

9.65

 市場看好IT、穿戴產品顯著成長，Q1可望季增雙位數

金寶

(2312)

8.88

 拿下華為5G基地台相關產品代工訂單，預計第2季出貨

鈊象

(3293)

8.77

 受惠旗下多項棋牌類遊戲熱銷，助攻12月營收創新高

敦泰

(3545)

8.52

 外資連四日加碼，做多心態濃烈，帶量拉出長紅K棒

原相

(3227)

8

 在感測元件、TWS需求加持下，股價登高挑戰前波高點

揚智

(3041)

7.29

 著手開發智慧家庭產品，最快今年有機會開始貢獻營收

楠梓電

(2316)

6.66

 母以子貴，轉投資滬士電子搭5G題材，業績具想像空間

製表：廖育偲

1月9日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(％) 弱勢原因
中裕

(4147)

2.16

 愛滋新藥滲透率低預期，股價續探低，已跌破所有均線

友達

(2409)

1.93

 外資獲利下車，大舉調節14,129張，然驚險保住5日線

界霖

(5285)

1.80

 外資連二日脫手，短線股價漲幅過大，修正與均線乖離

金居

(8358)

1.74

 股價呈橫盤整理，外資與自營商均賣超，使得走勢承壓

台塑化

(6505)

1.7

 三大法人齊力減碼2,173張，半年線與月線未能守住

宇瞻

(8271)

1.63

 股價高檔震盪整理，滑落5日線之下， 外資終結連七買

奇力新

(2456)

1.62

 回測月線支撐，賣壓出籠，三大法人聯手出脫2,523張

國喬

(1312)

1.08

 股價連續四日走低，連拉四根黑K棒，各均線全都失守

大江

(8436)

0.89

 日K連五黑，跌破280元關卡，三大法人共賣超346張

鈺齊-KY

(9802)

0.75

 5日線失守，外資翻空，自營商連二賣，惟投信連十買

製表：廖育偲

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工商時報 廖育偲

證券產業新聞中心-證券組

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