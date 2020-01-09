1月9日一分鐘強弱勢股
1月9日一分鐘強勢股
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公司
|漲幅(％)
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強勢原因
|亞德客-KY
(1590)
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9.98
|12月營收創歷史單月新高紀錄，開盤後股價直奔漲停
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公準
(3178)
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9.94
|去年營收轉正成長，今年在新產品發酵下，營運將續強
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緯穎
(6669)
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9.73
|美系外資目標價給到818元，點火股價漲逾9個百分點
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茂林-KY
(4935)
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9.65
|市場看好IT、穿戴產品顯著成長，Q1可望季增雙位數
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金寶
(2312)
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8.88
|拿下華為5G基地台相關產品代工訂單，預計第2季出貨
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鈊象
(3293)
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8.77
|受惠旗下多項棋牌類遊戲熱銷，助攻12月營收創新高
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敦泰
(3545)
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8.52
|外資連四日加碼，做多心態濃烈，帶量拉出長紅K棒
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原相
(3227)
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8
|在感測元件、TWS需求加持下，股價登高挑戰前波高點
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揚智
(3041)
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7.29
|著手開發智慧家庭產品，最快今年有機會開始貢獻營收
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楠梓電
(2316)
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6.66
|母以子貴，轉投資滬士電子搭5G題材，業績具想像空間
製表：廖育偲
1月9日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(％)
|弱勢原因
|中裕
(4147)
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2.16
|愛滋新藥滲透率低預期，股價續探低，已跌破所有均線
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友達
(2409)
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1.93
|外資獲利下車，大舉調節14,129張，然驚險保住5日線
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界霖
(5285)
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1.80
|外資連二日脫手，短線股價漲幅過大，修正與均線乖離
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金居
(8358)
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1.74
|股價呈橫盤整理，外資與自營商均賣超，使得走勢承壓
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台塑化
(6505)
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1.7
|三大法人齊力減碼2,173張，半年線與月線未能守住
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宇瞻
(8271)
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1.63
|股價高檔震盪整理，滑落5日線之下， 外資終結連七買
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奇力新
(2456)
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1.62
|回測月線支撐，賣壓出籠，三大法人聯手出脫2,523張
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國喬
(1312)
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1.08
|股價連續四日走低，連拉四根黑K棒，各均線全都失守
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大江
(8436)
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0.89
|日K連五黑，跌破280元關卡，三大法人共賣超346張
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鈺齊-KY
(9802)
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0.75
|5日線失守，外資翻空，自營商連二賣，惟投信連十買
製表：廖育偲
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