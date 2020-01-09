上市、櫃企業營運快報

1.杏一（4175）受惠去年12月週年慶年度回饋活動，自結單月營收以5.61億元，創下歷史新高，年出年增18.69％佳績，累計2019年合併營收達53.1億元，年增14.34％，成績亮眼。

2.興勤電子工業(2428)108年合併營收為58.12億元，年減3.33%，受惠於中美貿易戰趨緩，興勤目前接單狀況不錯，預估今年第1季將較去年同期好，興勤表示，今年整體業績可望優於去年。

3.華宏新技（8240）公布2019年12月份自結合併營收8.2億元，月減 7.33％、年增37.17％。第四季合併營收26.19億元，季增0.75％、年增28％，累積全年合併營收約98.19億元，年營收逼近百億元大關，創近4年來新高，年成長約26.67％。

4.美國高通公司旗下子公司高通技術公司今日推出最新高通車用Wi-Fi 5與藍牙組合晶片 QCA6595AU，為汽車產業帶來整合了Wi-Fi 5與最新一代藍牙5.1的雙MAC（媒體存取控制，Medium Access Control）優越性能，QCA6595AU 已推出樣本，產品預計於2020年8月商用出貨。

5.美國消費電子展CES 2020登場，吸引超過4,500家廠商、17萬人參展。工研院本次在CES AI & Robotics專區，展出「行動手臂式機器人系統」、「驅控模組機械手臂」、「Micro LED顯示屏」等三項智慧製造創新技術。

而工研院新創公司原見精機也於現場展出「機器人觸覺安全皮膚模組」，彰顯工研院攜手新創公司搶攻智慧製造市場，開創全球製造產業新藍海的研發實力。

6.檢調偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案，迄今已羈押21名涉嫌人，台北地檢署今依銀行法起訴潤寅負責人楊文虎之女兒楊宇晨多人。另通緝楊文虎夫婦。

7.天擎積體電路（6708）、建德工業（6606）兩家公司都在今（9）日間興櫃掛牌，天擎掛牌價20元，主辦券商是凱基證券；建德工業掛牌價15元，主辦券商是元富證券。

天擎成立於民國90年2月間，為一專業長期研發大資料量無線私有協議傳輸技術的IC設計公司，產業別是半導體業。107年營收2億602萬元，稅後盈餘1,701萬元，EPS為0.76元；自結108年前11月營收2億598萬元，稅後盈餘1,511萬元，EPS為0.67元。

建德工業成立於民國55年3月間，主要主要產品包括：平面磨床、數控平面磨床、數控萬能圓周磨床、深切緩給磨床、龍門平面磨床、立式加工中心、高速立式加工中心及龍門加工中心等，產業別是電機機械業。107年營收11億7,801萬元，稅後盈餘1億3,597萬元，EPS為1.43元；自結108年前11月營收6億8,142萬元，稅後盈餘8,631萬元，EPS為0.88元。

8.東北季風10日減弱，臺灣環境風場轉為偏東風，天氣穩定，水平及垂直擴散條件轉差，位於中央山脈背風面的中部、雲嘉南及高屏地區污染物逐漸累積，空氣品質將達橘色提醒等級，夜間至11日清晨有霧現象能見度不佳，局部地區可能達紅色警示等級，請多留意空氣品質變化。

9.萬年清（6624）海外市場布局有成！萬年清今（9日）公布自結2019年12月合併營收4,559萬元，雖年減17.34％，但2019年度合併營收約4.71億元、年增22.85％，創歷史新高。萬年清表示，公司營收主要來自於越南市場的貢獻，顯示近年來積極布局越南市場，已見成效。

10.中國大陸高階通用型空壓機大廠力達-KY去年營運受中美貿易戰衝擊，不論以人民幣或新台幣計價，全面出現負成長。

市場預期，企業因中美貿易戰而暫緩投資，隨中美貿易談判達成第一階段協議，下周可望簽約，空壓機需求有機會回溫，今（9）日股價上漲0.35元而以40.70元開出，目前呈現上漲走勢。

11.觸控面板廠TPK -KY宸鴻（3673）公佈2019年12月份自結合併營收為103.94億元，較前一月份減少13.9％，較去年同期減少17.0％。累計2019年第四季自結合併營收達369.45億元，較前一季減少7.8％，較去年同期減少13.4％。累計2019年全年合併營收約1366.07億元，年成長20.38％。

宸鴻第四季營收符合預期，法人推估上季營業利益率約1％，單季仍是獲利表現。宸鴻早盤小漲1.14％，均價約53.2元。

12.半導體測試設備廠蔚華科去年12月營收呈跳躍式成長，達新台幣6.43億元，月增53%，也較前年同期大增125%，並一舉創下12年多來新高。

蔚華科表示，旗下轉投資達上受惠傳統營運旺季效應發酵，業績表現強勁，是推升整體12月營收攀高的主要動力。

13.金可去年12月營收新台幣7.29億元，月減12.22%，年增25%，第4季單季營收23.3億，創單季新高，主要因旗艦店及自有品牌效應，法人看好金可去年獲利年增3成。

金可2019年營收81.6億元，較前年同期成長10.5%，其中第4季受惠於旗艦店大幅成長及日本市場的亮麗表現，創單季新高，季增率19%。

14.鄉林建設董事長賴正鎰表示，去年開發商大舉獵地讓鄉林錯過不少機會，今年將加足馬力購地，預算至少新台幣50億元，盼望未來3年在台推案量可達新台幣220億元。

15.電商業者創業家兄弟今天公布2019年12月合併營收新台幣4.58億元，年增11.28%；2019全年累計合併營收50.91億元，首度突破50億元大關，再創歷史新高。

創業家兄弟去年第4季營收達14.09億元，年增6.2%，也寫下單季新高紀錄。

16.遠傳 (4904) 今日最新宣布，與「中嘉網路」展開策略合作計劃，將在數位匯流產品、影音產品、專線落地業務、IDC機房以及企業物聯網應用等五大業務全面展開合作，遠傳是台灣電信產業的指標性業者，中嘉bb寬頻則是台灣名列前茅的寬頻網路暨有線電視多系統業者（Multiple System Operator,MSO），此次合作將憑藉著雙方的優勢條件，共同創造「數位匯流」的全新模式。