電源管理IC廠昂寶-KY表示，將以每股230元價格，溢價約5％，把百分之百股權全數賣給私募基金東博資本（MagiCapital）、Pavilion Capital、Axiom Capital等共同投資人，收購總金額將約128.77億元，昂寶最快下半年從台股下市。

昂寶-KY於8日召開董事會，會中決議通過昂寶-KY與東博資本成立的Orthosie Investment HoldingsLtd.以及收購方百分之百持股之子公司Euporie Investment Holdings Limited進行反三角合併，擬由收購方以每股230元支付現金對價予昂寶-KY全體股東，以取得昂寶-KY百分之百股份。

據了解，由於昂寶-KY於境外設立公司，因此收購方必須設立一家百分之百持有之新公司進行反三角合併案，以本案為例，東博資本聯合Pavilion Capital、Axiom Capital等共同投資人成立Orthosie Investment Holdings Ltd.為昂寶-KY的收購方，該收購方需再成立全資子公司Euporie Investment Holdings Limited進行收購，最後全資子公司再行消滅，併入Orthosie Investment Holdings Ltd.。

昂寶總經理陳志樑表示，有鑑於國際類比IC大廠皆以IDM模式發展，因此昂寶-KY本次與東博資本商談後，才興起昂寶-KY有意轉型為IDM廠的想法，目前已經在計畫成立或合資擁有晶圓廠及封測廠。

至於為何是賣給私募基金，而非賣給母公司敦南或集團母公司光寶？陳志樑指出，由於上市公司會有獲利考量，但成立晶圓廠或封測廠需要數年時間才有機會獲利，且私募基金籌措資金較為方便，因此最後才考量賣給私募基金。

昂寶-KY本次交易案基準日暫定為5月28日，屆時將向櫃買中心申請下市，後續再向金管會申請停止公開發行。陳志樑說，昂寶-KY下市之後，尚未有任何在其他國家掛牌考量。

值得注意的是，昂寶股東敦南同樣於8日表示，將把手中持有之31％昂寶-KY股權售予Orthosie Investment Holdings Ltd.，且新聞稿指出「為加速大陸主管機關」對敦南與達爾合併案審查。因此市場人士推測，昂寶-KY下市後，不僅能避開大陸官方對技術流失的疑慮，且同樣有機會在陸股重新掛牌上市，操作上將更加靈活。