1月8日一分鐘強弱勢股

工商時報 方歆婷

1月8日一分鐘強勢股

公司

 漲幅(%) 強勢原因
公準

(3178)

9.96

 去年營收11.04億元，年增2.26%，今年新品發酵，營運將續強

高力

(8996)

9.92

 資料中心建置潮下散熱需求增，鎖定伺服器液冷系統獲市場關注

旭隼

(6409)

8.39

 品牌客戶委外續增，今年業績拚2位數成增；日前外資喊買

佳龍

(9955)

6.02

 中東緊張局勢推升金價創近7年新高，黃金概念護身股價大漲

健信

(4502)

5.59

 陸產特斯拉Model 3首度降價，後續銷售可期，供應鏈受惠

群創

(3481)

4.18

 韓淡出LCD速度加快、電視面板價格回升；獲外資青睞升評

敦南

(5305)

3.79

 併購案傳言加持，股價早盤應聲爆量、跳空漲，飛躍季線

弘塑

(3131)

3.66

 股價小彈、觸及５日線；先進製程需求推升，H1訂單明朗

旺矽

(6223)

3.64

 近日外資多站在買方，股價終止連5黑，反彈觸及５日線

大毅

(2478)

3.63

 自結去年11月，每股賺0.13元；續攻車用、IoT等應用

製表：方歆婷

1月8日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(%) 弱勢原因
廣明

(6188)

 8.95

 美訴訟失利，重挫股價，連吞兩根跌停板，賣壓大舉出籠

惠特

(6706)

 7.69

 外資日前轉賣；股價進入整理、失守10日線，KD不妙

宏捷科

(8086)

 7.58

 因華為砍單事件遭池魚之殃；技術線型轉弱，賣壓出籠

國巨

(2327)

 6.52

 擬發GDR，外資吃驚，降評至劣於大盤、下修目標價

立積

(4968)

 5.17

 自結11月獲利1,820萬元，EPS0.29元，不符市場預期

台燿

(6274)

 4.96

 遭外資大賣1,014張，且投信今年來連賣，股價回測季線

嘉聯益

(6153)

 4.66

 技術面走弱，長黑K棒一舉摜破10日線、月線及半年線

穩懋

(3105)

 4.51

 受砍單傳言波及，股價觸及近期低點，已連4日收黑K棒

鐿鈦

(4163)

 4.49

 12月營收1.45億元，年減13％、月減26％；股價跳空跌

聯茂

(6213)

 4.18

 外資連續多日站在賣方；股價摔至各短均線下方，KD不妙

製表：方歆婷

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陳彥蓉｜如能守住月線有機會破底翻
楊基政｜淺談台股結構性分析

工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組

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