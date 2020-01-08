1月8日一分鐘強弱勢股
1月8日一分鐘強勢股
|
公司
|漲幅(%)
|強勢原因
|公準
(3178)
|
9.96
|去年營收11.04億元，年增2.26%，今年新品發酵，營運將續強
|
高力
(8996)
|
9.92
|資料中心建置潮下散熱需求增，鎖定伺服器液冷系統獲市場關注
|
旭隼
(6409)
|
8.39
|品牌客戶委外續增，今年業績拚2位數成增；日前外資喊買
|
佳龍
(9955)
|
6.02
|中東緊張局勢推升金價創近7年新高，黃金概念護身股價大漲
|
健信
(4502)
|
5.59
|陸產特斯拉Model 3首度降價，後續銷售可期，供應鏈受惠
|
群創
(3481)
|
4.18
|韓淡出LCD速度加快、電視面板價格回升；獲外資青睞升評
|
敦南
(5305)
|
3.79
|併購案傳言加持，股價早盤應聲爆量、跳空漲，飛躍季線
|
弘塑
(3131)
|
3.66
|股價小彈、觸及５日線；先進製程需求推升，H1訂單明朗
|
旺矽
(6223)
|
3.64
|近日外資多站在買方，股價終止連5黑，反彈觸及５日線
|
大毅
(2478)
|
3.63
|自結去年11月，每股賺0.13元；續攻車用、IoT等應用
製表：方歆婷
1月8日一分鐘弱勢股
|
公司
|跌幅(%)
|弱勢原因
|廣明
(6188)
|
8.95
|美訴訟失利，重挫股價，連吞兩根跌停板，賣壓大舉出籠
|
惠特
(6706)
|
7.69
|外資日前轉賣；股價進入整理、失守10日線，KD不妙
|
宏捷科
(8086)
|
7.58
|因華為砍單事件遭池魚之殃；技術線型轉弱，賣壓出籠
|
國巨
(2327)
|
6.52
|擬發GDR，外資吃驚，降評至劣於大盤、下修目標價
|
立積
(4968)
|
5.17
|自結11月獲利1,820萬元，EPS0.29元，不符市場預期
|
台燿
(6274)
|
4.96
|遭外資大賣1,014張，且投信今年來連賣，股價回測季線
|
嘉聯益
(6153)
|
4.66
|技術面走弱，長黑K棒一舉摜破10日線、月線及半年線
|
穩懋
(3105)
|
4.51
|受砍單傳言波及，股價觸及近期低點，已連4日收黑K棒
|
鐿鈦
(4163)
|
4.49
|12月營收1.45億元，年減13％、月減26％；股價跳空跌
|
聯茂
(6213)
|
4.18
|外資連續多日站在賣方；股價摔至各短均線下方，KD不妙
製表：方歆婷
延伸閱讀：
陳彥蓉｜如能守住月線有機會破底翻
楊基政｜淺談台股結構性分析