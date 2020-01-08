今日焦點股 重點精選

今(元/8)日熱門股之重點精選：

(1)半導體檢測廠閎康去年12月營收新台幣2.45億元，改寫歷史新高紀錄，第4季與全年營收也都創下歷史新高，激勵股價一度達79.3元，漲幅近3%。

閎康表示，因季節性因素，年底專案結案量大，是去年12月營收攀高的主因。閎康12月營收2.45億元，月增1.6%，年增21.68%。

閎康去年第4季營收7.02億元，季增22.59%；全年總營收25.41億元，年增22.12%。

展望未來，除日本名古屋實驗室啟用，可望帶動日本業務成長，閎康指出，半導體廠積極衝刺先進製程技術，也將刺激材料分析需求增溫，今年營運可望維持成長動能。

閎康今天因大盤走跌影響，開盤跳空開低，達76.2元，跌0.8元，不過，隨著買盤湧入，閎康股價震盪走高，由黑翻紅，一度達79.3元，漲2.3元，漲幅約2.98%。(中央社)

(2)美伊情勢緊張，最新消息傳出伊朗火箭攻擊美軍駐伊拉克基地，隨著中東危機升溫，就有華爾街分析師認為，若伊朗持續對美國進行報復行為，則油價有機會上升到每桶95美元，油價的走高，也使得直接受惠的台塑化(6505)今股價逆勢走揚，漲幅一度達2%。

美伊緊張關係升溫，華爾街分析師就認為，假設伊朗持續報復，那麼油價更可能會飆升到每桶95美元，市場也擔憂會演變成第二次「石油危機」。

最新國際油價則是出現漲後的回檔，紐約西德州中級原油2月交割價下跌0.57美元、跌幅0.9%，每桶收在62.70美元、布蘭特原油3月交割價下跌0.64美元、跌幅0.93%，每桶收在68.27美元。

若就台塑化基本面來說，低硫燃料油將自3月起帶動柴油的替代需求，帶動低硫燃料油及柴油利差進一步復甦，有利於台塑化整體煉油利差進一步復甦，另外，浙江石化的PE、MEG、PP及SM工廠預計以倒開車模式投產，而考量該廠的煉油廠生產尚未穩定，該廠恐將外購乙烯、丙烯，而此產業鏈供應瓶頸將限制烯烴供給、提振價格及利差。

台塑四寶將在本周五舉辦業績發表會，屆時將公布2019年12月、第四季以及全年財務表現，屆時也將對首季營運提出明確說明。(時報資訊 王逸芯)

(3)盤中熱門股之重點精選：

1.南亞科 (2408) ：昨外資擴大買超，加上美光股價昨夜大漲8.78%，激勵早盤股價一度逆勢彈近4%，收復月線。

2.威剛 (3260) ：記憶體價穩增添營運動能，昨外資、投信同步買超，早盤量增續彈逾2%。

3.廣穎 (4973) ：NAND Flash價格看漲，加上股價已向下整理2周，早盤低接買盤續進，推升股價續彈逾2%，收復5日線。

4.立衛 (5344) ：去年12月營收2239萬元創新高，月增19.36%、年增率66.32%，早盤爆量急拉漲停。

5.公準 (3178) ：去年12月營收月增27.82%、年增42.66%，早盤放量強漲逾7.5%。

6.太極 (4934) ：前3季EPS-0.25元，為太陽能同業虧幅最小，12月營收月增44%、年增4.58%，早盤股價強彈逾4%，收復5日線。

7.歐格 (3002) ：上月營收月增3成，年增逾7成，去年全年增11.77%，早盤強漲逾3.5%。

8.愛普 (6531) ：去年12月營收月減17.76%、年減31.22%，全年減少26.81%，股價走衰逾3%。

9.科嘉-KY (5215) ：上月營收寫雙增，去年全年亦年增13.9%，不畏外資轉賣超，晨盤走揚相對抗跌。

10.台塑化 (6505) ：美伊情勢緊繃，帶動原油躁動，早盤上漲逾2%。

11.敦南 (5305) ：持有昂寶-KY股權船將全數賣給光寶，晨盤挾量應聲上揚近2%，股價突破39元區間整理。

12.裕民 (2606) ：BDI連續19日下跌，加上油價岌岌可危，股價走跌近2%，摔入近5個月低價。

13.聯詠 (3034) ：上季營運表現優於預期，季僅略減0.4%，早盤強勢翻紅近2%，強勢抗跌。

14.青雲 (5386) ：中東緊張升級，比特幣大漲15％，成功突破8000美元關卡，挖礦股喜出望外，股價強漲逾4.5%。

15.撼訊 (6150) ：比特幣重返8字頭，概念股吃香跟漲，晨盤上攻逾3%。

16.旭隼 (6409) ：品牌客戶委外持續增加，今年業績拚2位數成增，外資持續買超，今早逆勢走揚2%突破750元再創新高。

17.光洋科 (1785) ：美伊局勢動盪，帶動金價創7年新高，買盤進場避險，開盤後漲幅達2%，為近3個月高點。

18.天仁 (1233) ：年節送禮內需題材抵消國際利空影響，低檔有買盤，支持股價抗跌。

19.華固 (2548) ：去年營收年增3.2倍，H1國票金控大樓完工入帳續拚業績，早盤小揚守在5日線上。

20.佳龍 (9955) ：金價帶動股價，黃金概念股護身，早盤大漲6%。

21.鈊象 (3293) ：12月、去年營收齊創新高，績優題材帶動股價向上，股價再度回到400元。

22.中化生 (1762) ：Par新藥專利告捷，享180天獨賣期，今年獲利可期，早盤堅守半年線 。

23.華廣 (4737) ：近5日獲外資天天買超，早盤放量衝高4%，攻上90元及近6年高點。

24.中天 (4128) ：今起預定買回庫藏股5000張，區間價14~18.5元，早盤反彈2%，躍上5日線。

25.科懋 (6496) ：上月營收1.67億元、年增21.48%，激勵晨盤逆勢走揚2%。

26.中美實 (4702) ：買盤點火，晨盤飆高5%，強登波段高峰。

27.大立 (4716) ：多頭發動快攻，早盤一度觸及漲停，登上9個月高位。

28.玉晶光 (3406) ：去年營收創新高，Q1估勝去年同期，股價漲1.07%。

29.亞光 (3019) ：估手機稜鏡今年營收約10.8億元，股價漲1.31%。

30.群創 (3481) ：電視面板價格回升，外資升評目標價喊到11.5元，股價漲1.5%。

31.健策 (3653) ：上季、去年營收雙創新高，法人看好伺服器需求量提升，今年出貨量可望年增2成，動能將延續至2025年，股價漲0.88%。

32.信昌電 (6173) ：上月營收月減9.39%，年減23.40%，108年營收年減24.36%，但股價漲1.04%。

(4)週二(7日)NAND Flash晶片大廠鎧俠(Kioxia)(原名東芝記憶體)於日本三重縣四日市的產線發生火警，市場擔憂對短期產能有所影響，將帶動NAND Flash價格漲勢更為明顯，激勵記憶體模組廠威剛(3260)領軍，創見(2451)、宇瞻(8271)等股全面逆勢上漲。

鎧俠(Kioxia)Fab 6工廠傳出火警，事發在廠區內，雖然火勢迅速撲滅，但對該公司NAND Flash產能仍可能受到影響。鎧俠也已於週二(7日)向客戶發信表示，目前火警原因與生產設施的損害狀況，公司仍在統計當中。

NAND Flash市況於去年下半年逐步好轉，報價也率先反彈，因鎧俠發生火警事件，再度引發市場擔心供給情況，可能帶動報價進一步上揚，對於手上有存貨的業者可說是利多。

威剛公司表示，在上游庫存壓力減弱、市場需求提前布局之下，2020年第一季NAND Flash價格穩健向上態勢不變，DRAM價格也可望止跌回穩。

展望2020年，在全球記憶體新增產能有限，且各項應用設備包括大型資料中心擴建、5G應用記憶體高承載陸續上路都將推升龐大需求湧現，威剛看好記憶體產業景氣，將自2020年開始正式進入上升波段。公司已提前為多頭行情進行布局，也將有效管理庫存，為公司今年獲利爭取最大效益。

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，在2019年第二季起，筆記型電腦搭載SSD的比重及容量顯著上升。去年6月中旬後，鎧俠四日市廠區發生跳電問題導致供給量下降，帶動eMMC/UFS、SSD成交價格在去年第三季中止跌，Wafer市場則迅速反彈，去年第三季上漲近20%，eMMC/UFS及SSD合約價也在去年第四季翻漲。

DRAMeXchange指出，行動裝置端也因準備蘋果2020年上半年的新機上市，備貨需求從去年第四季起湧現。總體而言，2020年第一季NAND Flash將呈現淡季不淡，預期NAND Flash漲勢可延續至第二季。(時報資訊 沈培華)

(5)高爾夫球具代工廠復盛應用 (6670) 2019年第4季至2020年首季營運呈現年增，法人推估現金殖利率約在6.5%以上，諸項利多加持，今日股價開高，但在台股重挫之下，盤中由紅翻黑，跌幅在1%左右。

復盛2019年營收171.88億元，年增7.87%，受惠主要客戶下單持穩及2018年收購嘉華盛70%股權及中山奧博50股權挹注獲利，法人預期，2019年稅後盈餘年增率將達7%以上，約為21.6億元，EPS有機會上看16.5元。

2020年全球高爾夫球產值複合成長率看好，復盛在美系客戶C、P客戶及日系D客戶訂單持續成長帶動，加上非高爾夫球事業成長將達16~20%左右，可望推升營運再成長。法人初估復盛2020年營收年增率將逾4.6%，約在180億元左右，稅後盈餘將落在22億元附近，年增率將達1.8%，EPS有實力挑戰16.8元。

復盛以往股利政策以配發現金股利為主，股利發放率約在65~77%。2018年配發現金股利11元，股利發放率72%，法人推估，2019年股利政策，有機會配發現金股利11.5元，現金殖利率將有超過6%的水準。

復盛應用2019年12月營收為19.48億元，月增10.41%，年增31.3%；第4季營收突破50億元，達50.68億元，季增18.14%，年增13.15%；2019年全年營收為171.88億元，年增率7.37%。(時報資訊 郭鴻慧)