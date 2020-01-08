美股焦點新聞 重點摘要

美股周二相關焦點新聞的核心掃瞄如下：

1.買盤進場，支撐周二紐約期金連10漲



買盤進場，支撐周二紐約期金連10漲；因美國對伊拉克巴格達機場發動空襲後，導致伊朗軍事指揮官喪生，使市場預期伊朗可能反擊，拉抬黃金避險需求，吸引投資人買盤進場，激勵期金連10漲，並升至7年高點；不過，美國服務業數據優於預期，提振美元兌換一籃子貨幣走強，令美元計價之黃金更加昂貴，限制金價漲勢。

終場2月黃金漲5.5美元，報每盎司1574.3美元，3月白銀漲0.21美元，報每盎司18.39美元，4月白金漲5.4美元，報每盎司971.6美元，3月鈀金漲24.7美元，報每盎司2014.3美元。

（商品行情網 羅宇揚）

2.LME基本金屬-空頭回補，激勵周二LME基本金屬期貨多數走升



空頭回補，激勵周二LME基本金屬期貨多數走升；因美國及伊朗緊張關係緩解，以及市場預期中國將延續刺激經濟政策，樂觀投資氛圍，吸引投資人空頭回補，激勵基本金屬市場多數走升；不過，美國服務業數據優於預期，提振美元兌換一籃子貨幣走強，令美元計價之金屬更加昂貴，限制基本金屬漲勢。

終場期錫上漲155美元，報每公噸17005美元；期鎳上漲115美元，報每公噸13935美元；期鋅上漲21.5美元，報每公噸2346美元；期鋁下跌17美元，報每公噸1816美元；期銅上漲10.5美元，報每公噸6149美元；期鉛下跌14美元，報每公噸1906美元。

（商品行情網 羅宇揚）

3.原油期貨-獲利回吐，周二國際原油期貨轉跌



獲利回吐，周二國際原油期貨反轉下跌；由於市場對原油供應減少擔憂緩解，儘管美伊關係緊張，但有消息傳出伊朗對原油設施列為報復機會不大，引發原油多頭先行獲利了結，原油回跌近1%，

據了解，伊朗應該會更有可能向美國軍事目標報復，不會影響力到能源設施，不過，美國海事局網站仍對美國商業油輪面臨威脅發出警告。

美國NYMEX-2月原油期貨收跌0.57美元，報每桶62.70美元，2月熱燃油持平，報每加侖2.03美元，2月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.72美元；倫敦ICE-3月布倫特原油期貨收跌0.64美元，報每桶68.27美元。

（商品行情網 鄧凱綺）

4.航運指數-運價直跌拖累，周二波羅的海BDI指數連19跌



運價直跌拖累，周二波羅的海BDI指數連19跌；因市場對鐵礦石需求大幅減少，致各領域船舶需求下降，打壓各類別船價持續承壓走低，其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌53點，收作791點，跌逾6%，跌至去年4月18日以來低點；岬型運費指數(BCI)下跌117點，或跌8.4%，收盤1271點，為去年5月9日以來新低，其平均日租金下跌761美元，至每艘9022美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)跌45點，收作845點，跌逾5%，其平均日租金為每艘7609美元，下跌404美元；超輕便極限型運費指數(BSI)下跌31點，收作611點。

（商品行情網 鄧凱綺）

5.棉花期貨-觀望氣氛濃，打壓周二紐約期棉轉跌



觀望氣氛濃，打壓周二紐約期棉轉跌；因市場靜待美國農業部(USDA)本周的銷售報告，導致投資人觀望氣氛濃，拖累期棉轉跌，且在期棉觸及7個月高點後，令投資人獲利了結，亦拖累期棉走勢；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨下跌0.21美分，跌幅0.3%，收盤每磅69.83美分；而5月棉花期貨下跌0.12美分，跌幅0.17%，報每磅70.97美分。

中國鄭州商品期貨1月期棉結算價收報每公噸13740元人民幣，較前一日上漲155元人民幣；庫存方面，截至1月6日，ICE登記庫存9,038包，與前一日持平。

（商品行情網 羅宇揚）

6.獲Cowen調升評級、目標價，美光、威騰股價大漲



跨國投銀Cowen調升美國晶片製造商美光（Micron Technology）和威騰電子（Western Digital）股票評級和目標價，周二美光股價大漲8.78%，收在58.27美元；威騰收漲6.77%，為67.66美元。費城半導體指數終場勁揚1.8%，創歷來次高記錄。

惟受美國和伊朗之間的緊張局勢遽升影響，美光盤後下跌2.87%，威騰盤後跌1.71%。稍早前美國政府證實，伊朗已經發射多枚導彈攻擊在伊拉克的美軍基地。

跨國投銀Cowen半導體分析師Karl Ackerman周二將美光和威騰的股票評級都由「與大盤持平」（Market Perform）調升為「優於大盤」（Outperform）。

該分析師認為DRAM晶片基本面的復甦步伐可能比預期快，將美光的股票目標價由每股50美元調升為70美元，代表與周一收盤價53.57美元相比，他看好美光股價還能再漲逾30%。

基於NAND價格回穩、企業固態硬碟（SSD）市場成長，以及硬碟利潤改善，該分析師將威騰目標價由45美元調高為88美元，意即看好威騰股價與周一收盤價63.37美元相比還有近40%的上漲空間。

（時報資訊 柯婉琇）

7.晶片股撐盤，美股小跌



投資人觀望美國和伊朗之間的對歭情勢，但晶片股上漲帶來支撐，周二美股小跌。受原油價格漲幅回吐影響，能源股走低。

周二收盤，道瓊工業指數跌119.7點或0.42%，為28,583.68點。標普500指數跌9.1點或0.28%，為3,237.18點。那斯達克指數跌2.88點或0.03%，為9,068.58點。

埃克森美孚和雪佛龍股價跟隨油價走低。波音股價上漲1.1%，該公司稱已建議航空公司飛行員在737 Max復航前，接受駕駛模擬器培訓。

晶片股上漲，為美股下檔提供支撐，尤其是以科技股為主的那斯達克指數。費城半導體指數逆勢勁揚1.8%。獲券商Cowen & Co將評級調升至「表現優於大盤」，美光漲0.8%。

（時報資訊 柯婉琇）

8.美股消息面：紐約期金連10漲，再創7年新高



（1）美國石油協會（API）公布，上周（截至1月3日）美國原油庫存減少590萬桶，為4.3億桶，超出市場預估的減少360萬桶。期油交割地庫欣的原油庫存減少100萬桶。煉油廠每日煉油量減少2.5萬桶。上周汽油庫存增加670萬桶，超出市場預估的增加270萬桶。餾分油庫存增加640萬桶，超出市場預估的增加390萬桶。上周美國原油進口減少2.3萬桶/日，為590萬桶/日。

（2）美國供應管理協會（ISM）公布，2019年12月非製造業指數為55，高於市場預期的54.5和11月的53.9。

（3）美國商務部公布，去年11月貿易逆差較10月縮小8.2%，為431億美元，小於市場預期的逆差436億元。11月進口月減1%，為2517.2億美元；出口月增0.7%，為2086.3億美元。

（4）美國2019年11月工廠訂單月減0.7%，市場預期為月減0.8%。扣除運輸項目的工廠訂單月增0.3%。耐久財訂單月減2.1%，扣除飛機的非國防資本財訂單月增0.2%，扣除運輸項目的耐久財訂單月減0.1%，扣除國防項目的耐久財訂單月增0.7%。

（5）投資人對中東局勢的擔憂減弱，周二油價獲利回吐，紐約2月期油收跌57美分或0.9%，為每桶62.70美元。倫敦布蘭特3月期油收跌64美分或0.93%，為每桶68.27美元。

（6）中東局勢未明，避險需求帶動金價進一步走高，周二紐約2月期金收漲5.5美元或0.4%，為每盎斯1574.30美元，再創7年新高，而連漲第10日亦創下2018年1月以來維持最長的記錄。

（時報資訊 柯婉琇）