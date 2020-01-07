華為砍單說 里昂：台積遭錯殺

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，華為旗艦智慧機Mate 30系列海外銷售不振、導致部分砍單，是市場早有心理準備之事，市場雖傳出華為對台積電砍單，然真相應是台積電產能太緊、又擔心華為過度建立庫存，逆向縮減對海思半導體供貨量，呼籲市場停止錯殺！

從2019年11月下旬來，法人圈便爾偶傳出華為可能砍單消息，經摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻披露後，市場迅速正視此一問題，同時重新評估華為供應鏈股價估值是否偏高，加上外部恰好又有美伊衝突升溫侵擾，使得相關個股回檔來得又急又兇。

侯明孝最新提出，華為砍單應分成兩個面向來看：首先，是PCB與非半導體零組件的部分，其中PCB訂單於第一季減少10～20％。經過里昂研究團隊調查，華為砍單零組件的原因包括：海外智慧機銷量在缺乏Google行動服務（GMS）支援後下滑，以及華為自身的射頻（RF）解決方案在從4G過度到5G表現不佳，但這原本就在市場預期之中，不是新鮮理由。

其次，侯明孝提出，海思半導體在台積電晶圓代工的訂單變化，是由台積電所發起縮減與重新分配產能，並非由華為主動砍單。

台積電之所以這麼做，最根本原因是擔心華為智慧機與海思半導體的應用處理器建立過多庫存，據里昂的了解，海思半導體迄今還在要求台積電給出更多7奈米、5奈米製程產能，需求量相當於2億套5G系統級晶片（SoC），遠超過其實質需求。

有鑑於台積電7奈米產能十分緊俏，台積電選擇將華為要求的過多產能部分，拿來配置給如超微（AMD）等真正有需要的客戶，同步降低未來去化庫存與產能過度擴張的風險。

凱基投顧科技產業分析師陳佳儀分析，儘管華為訂單近期存在不確定性，不過，上游業者產能多已滿載，因此，對半導體產業的影響不至於太大，強調對台積電造成的短期風險在可控範圍之內。她的看法，也與里昂所作調查遙相呼應。

里昂證券並說明，台積電2020年全年主動縮減來自海思半導體約二成訂單後，7奈米製程產能依舊滿。