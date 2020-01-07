1月7日一分鐘強弱勢股
1月7日一分鐘強勢股
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名稱
|漲幅(%)
|強勢原因
|磐儀
(3594)
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9.94
|智慧醫療、車載專案出貨放量，12月營收衝上3年新高
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高力
(8996)
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7.68
|資料中心建置動能增溫，帶動散熱需求成長，股價連四日走揚
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富旺
(6219)
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5.76
|中部營建族群逆勢突圍，外資加碼動作頻頻，沿5日線上攻
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昂寶-KY
(4947)
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4.04
|受惠5G手機今年出貨可望放量，快充IC需求增溫，營運展望看俏
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華通
(2313)
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3.72
|股價破底吸引低接買盤搶進，土洋法人對作，力拚收復前波跳空缺口
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所羅門
(2359)
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3.53
|智慧製造、智慧物流領域布局收成，外資連四日加碼持股
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群創
(3481)
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3.46
|Q1電視面板價格可望止跌回升，外資升評喊進，KD指標翻揚向上
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聯詠
(3034)
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3.32
|OLED驅動IC出貨樂觀，外資反手大舉買超2,347張，終結連五賣
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惠特
(6706)
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3.17
|Mini LED、VCSEL兩大題材唱旺，股價再登130元整數關卡
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國票金
(2889)
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3.03
|外資積極加碼持股，波段買超逾1.5萬張，扮演最強推手，連8日收紅
製表：陳昱光
1月7日一分鐘弱勢股
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名稱
|跌幅(%)
|弱勢原因
|國巨
(2327)
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10.00
|12月營收低於預期，加上股本膨脹恐侵蝕獲利，失望賣壓大舉宣洩
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亞泰
(4974)
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9.85
|CIS轉單題材失靈，三大法人偏空操作，向下尋求月線支撐
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大毅
(2478)
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9.69
|遭龍頭廠國巨拖累，被動元件族群一片慘綠，外資連兩日倒貨減碼
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信昌電
(6173)
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7.59
|股價上攻力道不足，外資、投信加碼不敵調節壓力，KD指標交叉向下
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臻鼎-KY
(4958)
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7.39
|三大法人大舉拋售持股，投信終止連四買，帶量跌破月、季線支撐
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晶相光
(3530)
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7.11
|CIS族群同步拉回整理，跌落5日線之下，外資高檔獲利了結
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華新科
(2492)
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6.93
|被動元件全面修正，惟有外資買盤撐腰，跌勢略有收斂
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凱美
(2375)
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6.72
|12月營收年減12.06％，資金趁勢了結減碼，面臨月線保衛戰
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奇力新
(2456)
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6.49
|土洋法人對作，投信大砍2,331張，股價連兩日拉回修正
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捷流閥業
(4580)
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5.86
|受台股走勢不佳影響，蜜月行情失靈，資金調節減碼，靜待營收公布
製表：陳昱光
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