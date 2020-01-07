1月7日一分鐘強弱勢股

工商時報 陳昱光

1月7日一分鐘強勢股

名稱

 漲幅(%) 強勢原因
磐儀

(3594)

9.94

 智慧醫療、車載專案出貨放量，12月營收衝上3年新高

高力

(8996)

7.68

 資料中心建置動能增溫，帶動散熱需求成長，股價連四日走揚

富旺

(6219)

5.76

 中部營建族群逆勢突圍，外資加碼動作頻頻，沿5日線上攻

昂寶-KY

(4947)

4.04

 受惠5G手機今年出貨可望放量，快充IC需求增溫，營運展望看俏

華通

(2313)

3.72

 股價破底吸引低接買盤搶進，土洋法人對作，力拚收復前波跳空缺口

所羅門

(2359)

3.53

 智慧製造、智慧物流領域布局收成，外資連四日加碼持股

群創

(3481)

3.46

 Q1電視面板價格可望止跌回升，外資升評喊進，KD指標翻揚向上

聯詠

(3034)

3.32

 OLED驅動IC出貨樂觀，外資反手大舉買超2,347張，終結連五賣

惠特

(6706)

3.17

 Mini LED、VCSEL兩大題材唱旺，股價再登130元整數關卡

國票金

(2889)

3.03

 外資積極加碼持股，波段買超逾1.5萬張，扮演最強推手，連8日收紅

 

製表：陳昱光

1月7日一分鐘弱勢股

 

名稱

 跌幅(%) 弱勢原因
國巨

(2327)

10.00

 12月營收低於預期，加上股本膨脹恐侵蝕獲利，失望賣壓大舉宣洩

亞泰

(4974)

9.85

 CIS轉單題材失靈，三大法人偏空操作，向下尋求月線支撐

大毅

(2478)

9.69

 遭龍頭廠國巨拖累，被動元件族群一片慘綠，外資連兩日倒貨減碼

信昌電

(6173)

7.59

 股價上攻力道不足，外資、投信加碼不敵調節壓力，KD指標交叉向下

臻鼎-KY

(4958)

7.39

 三大法人大舉拋售持股，投信終止連四買，帶量跌破月、季線支撐

晶相光

(3530)

7.11

 CIS族群同步拉回整理，跌落5日線之下，外資高檔獲利了結

華新科

(2492)

6.93

 被動元件全面修正，惟有外資買盤撐腰，跌勢略有收斂

凱美

(2375)

6.72

 12月營收年減12.06％，資金趁勢了結減碼，面臨月線保衛戰

奇力新

(2456)

6.49

 土洋法人對作，投信大砍2,331張，股價連兩日拉回修正

捷流閥業

(4580)

5.86

 受台股走勢不佳影響，蜜月行情失靈，資金調節減碼，靜待營收公布

製表：陳昱光

延伸閱讀：

藍慶賜│K線連三黑、短空確立

 

工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組

你可能還喜歡

藍慶賜│K線連三黑、短空確立

日盛盤後｜台股月線待收復 IC設計、光通訊力守

外資賣超98億 台股帶量修正 跌破11,900

國巨正式公告 將不逾8千萬股現增發行GDR