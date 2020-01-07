今日外資等三大法人 買賣超前10名

台股今（7日）加權股價指數收盤報11880.32點，跌73.04點，跌幅0.61％，成交量為1543.41億。

因美伊關係緊張、大陸武漢發生不明肺病而擾亂市場，昨日見2020年首隻黑天鵝，效應持續影響到今日，導致台股失守11,900點，以11880.32點收盤。

由於惠普提告，廣明持續跌盤，市值蒸發約21億元；國巨去年營收年減46.5％，早盤開出重挫至跌停，前幾日齊上揚的被動元件也呈現下波走勢；類股方面僅建築類股稍漲，其餘皆低於大盤。

在外資等三大法人買賣超個股方面，據業內統計如下：

外資買賣超前10名：

1.買超：

旺宏 (2337)、聯電 (2303)、金像電 (2368)、華通 (2313)、友達 (2409)、榮成 (1909)、亞太電 (3682)、彩晶 (6116)、金寶 (2312)和國票金 (2889)。

2.賣超：

中石化 (1314)、華邦電 (2344)、台積電 (2330)、開發金 (2883)、中信金 (2891)、群創 (3481)、元大金 (2885)、國泰金 (2882)、永豐金 (2890)和中環 (2323)。

投信買賣超前10名：

1. 買超：

華邦電 (2344)、友達 (2409)、和大 (1536)、鴻海 (2317)、旺宏 (2337)、原相 (3227)、榮成 (1909)、金像電 (2368)、惠特 (6706)和長榮 (2603)。

2. 賣超：

華通 (2313)、欣興 (3037)、京元電子 (2449)、聯電 (2303)、景碩 (3189)、雙鴻 (3324)、群創 (3481)、聯詠 (3034)、南電 (8046)和台積電 (2330)。

自營商買賣超前10名：

1.買超（未滿10名，故取6名）：

旺宏 (2337)、華邦電 (2344)、群創 (3481)、長榮 (2603)、台積電 (2330)及光頡(3624)。

2.賣超：

華通 (2313)、友達 (2409)、新光金 (2888)、鴻海 (2317)、聯電 (2303)、合晶 (6182)、智原 (3035)、京元電子 (2449)、中環 (2323)及威剛 (3260)。

註：外資等三大法人買賣超股票的最後統計數據，仍以交易所公告為主。

延伸閱讀

無懼黑天鵝 21檔逆勢大漲5％