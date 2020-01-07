無懼黑天鵝 21檔逆勢大漲5％

台股今（7日）加權股價指數收盤報11880.32點，跌73.04點，跌幅0.61％，成交量為1543.41億。

因美伊關係緊張、大陸武漢發生不明肺病而擾亂市場，昨日見2020年首隻黑天鵝，效應持續影響到今日，導致台股失守11,900點，以11880.32點收盤。

由於惠普提告，廣明持續跌盤，市值蒸發約21億元；國巨去年營收年減46.5％，早盤開出重挫至跌停，前幾日齊上揚的被動元件也呈現下波走勢；類股方面僅建築類股稍漲，其餘皆低於大盤。

據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅較大股票為欣巴巴 (9906)漲停、本盟 (1475)、東訊 (2321)、美德醫療-DR(9103)、千興 (2025)、高力 (8996)、聯傑 (3094)、統領 (2910)、麗嬰房 (2911)和東華 (1418)。

跌幅較明顯的股票有13檔，前10名為國巨 (2327)跌停、億麗 (2443)、大毅 (2478)、臻鼎-KY (4958)、晶相光 (3530)、華新科 (2492)、凱美 (2375)、奇力新 (2456)、台表科 (6278)和超眾 (6230)。

上市成交量前10名個股為群創 (3481)、旺宏 (2337)、友達 (2409)、台積電 (2330)、華邦電 (2344)、中石化 (1314)、鴻海 (2317)、金像電 (2368)、華通 (2313)和聯電 (2303)。

上櫃有12檔股票有5％漲幅，其中前10名為勤凱 (4760)、寶得利 (5301)、磐儀 (3594)、立衛 (5344)、健信 (4502)、高野 (2736)、上揚 (6222)、英格爾 (8287)、燦星旅 (2719)及倚強股份 (3219)。

上櫃跌幅較大的有12檔股票，前10名分別為廣明 (6188)、亞泰 (4974)、南璋 (4712)、信昌電 (6173)、鼎創達 (5304)、益通 (3452)、捷流閥業 (4580)、立敦 (6175)、聯亞 (3081)和蜜望實 (8043)。

上櫃成交量前10名個股為光環 (3234)、光頡 (3624)、信昌電 (6173)、原相 (3227)、中美晶 (5483)、雙鴻 (3324)、華星光 (4979)、宏捷科 (8086)、穩懋 (3105)和威剛 (3260)。

延伸閱讀

今日外資等三大法人 買賣超前10名