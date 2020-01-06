油金雙漲 避險族群全面強彈

美軍3日發動空襲炸死伊朗軍事指揮官，市場擔憂美伊全面性開戰，將導致處在相對高檔的美股大幅回檔，樂觀情緒降溫，避險需求同步大增，帶動油金雙漲，激勵相關概念股及連動ETF於6日全面強彈。

原先中美擬於15日簽署第一階段協議，市場充滿樂觀氣氛，然美軍3日無預警空襲伊拉克機場，成為2020年首隻「黑天鵝」，素有「恐慌指數」之稱的VIX指數6日高點攀升至16.39點，創近一個多月新高，帶動黃金與原油價格紛紛喊漲。

黃金現貨價格3日強彈1.52％，每盎司達1,552美元，創2013年4月初以來新高。台股三大黃金概念股6日逆勢大漲，佳龍勁揚8.29％，光洋科及金益鼎分別有1.55％與0.5％漲幅。此外，與黃金與VIX連動的ETF也強彈，元大S＆P黃金與富邦VIX於6日強漲2.35％及2.39％。

三大原油指數3日受惠中東地緣風險升溫，布蘭特原油上漲3.55％，輕原油與杜拜原油均有逾3％漲幅，激勵油價概念股6日表現相對抗跌，台塑化與台化更逆勢走揚。

除黃金與原油外，其餘避險性資產6日也紛紛獲資金青睞，如日圓因避險貨幣的作用發威，近期出現反彈跡象，日圓兌美元匯率3日強升5.02角，以1美元兌108.06日圓作收，反向ETF包括元大台灣50反1、國泰台灣加權反1同樣獲買盤進駐，6日齊步走揚。

統一投顧董事長黎方國認為，台股在4月以前皆將呈大漲小回的多頭格局，元月更有中美貿易簽署、法說行情、尾牙與春節行情等眾多利多，建議投資人可趁主流強勢股拉回布局，買好買滿，抱股過年。

宏遠投顧副總經理陳國清表示，台股本周受美伊地緣政治，以及武漢出現不明肺炎影響，短線將出現漲多拉回，元月行情恐待消息面釐清及股市整理完畢後才將發酵，然政策面偏多及資金充沛，下檔相對有撐，可趁電子股低檔進場布局。