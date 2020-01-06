1月6日一分鐘強弱勢股
1月6日一分鐘強勢股
|公司
|漲幅(%)
|強勢原因
|光頡
(3624)
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9.95
|晶片電阻庫存飆速銳減，訂單應接不暇，晶片電阻概念股狂飆
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毛寶
(1732)
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9.84
|武漢病毒性肺炎增加，香、星傳出病例，防疫概念股大漲
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美德醫療-DR
(9103)
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9.79
|武漢爆發不明肺炎疫情，其他城市也陸續傳出流感疫情
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大毅
(2478)
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8.84
|電阻廠大毅的電阻歷經庫存去化造成供需吃緊而有漲價利多
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佳龍
(9955)
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8.29
|中東衝突再起，石油及黃金大漲，佳龍為黃金概念股
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台紙
(1902)
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7.98
|受惠併購效益及主力的紙器業務強勁成長，獲利顯著成長
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康那香
(9919)
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7.73
|為不織布廠，去年底上海廠接到訂單，營運成長逾兩成
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聯德
(3308)
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6.01
|為沖壓件廠，在新產能、新散熱應用產品，今年營運旺
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富旺
(6219)
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5.10
|2019年底陸續處分桃園南崁與台南鹽水工業用地與廠房
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藥華藥
(6446)
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4.89
|治療真性紅血球增生症新藥P1101出貨歐盟，業績成長
製表：王淑以
1月6日一分鐘弱勢股
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公司
|跌幅(%)
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弱勢因素
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廣明
(6188)
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9.96
|遭惠普控告違反美國反托拉斯法，判賠4.39億美元
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億麗
(2443)
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9.86
|營運衰退，11月營收年減27％，前11月營收年減34%
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華冠
(8101)
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9.77
|財務轉佳且美國電信商白牌手機訂單已出貨，但利多不漲
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仲琦
(2419)
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7.43
|明泰參加仲琦私募，並以每股32元公開收購後，利多出盡
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益通
(3452)
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7.24
|因連續六個月營收為零，1月13日將下市，股價下挫
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西勝
(3625)
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6.62
|12月營收2.17億，月減27.8%，年減8.6%
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建準
(2421)
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6.02
|為散熱風扇，惟散熱族群6日全數回檔修正而同步下挫
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弘塑
(3131)
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5.94
|為半導體封測設備廠，因台積電重挫而回檔下挫
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天瀚
(6225)
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5.88
|轉攻機車行車記錄器，成果仍待逐步顯現，但利多出盡
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晟鈦
(3229)
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5.86
|子公司代理Avigilon高階安防品牌，惟遭獲利回吐
製表：王淑以
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