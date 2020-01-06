1月6日一分鐘強弱勢股

工商時報 王淑以

1月6日一分鐘強勢股

公司 漲幅(%) 強勢原因
光頡

(3624)

9.95

 晶片電阻庫存飆速銳減，訂單應接不暇，晶片電阻概念股狂飆

毛寶

(1732)

9.84

 武漢病毒性肺炎增加，香、星傳出病例，防疫概念股大漲

美德醫療-DR

(9103)

9.79

 武漢爆發不明肺炎疫情，其他城市也陸續傳出流感疫情

大毅

(2478)

8.84

 電阻廠大毅的電阻歷經庫存去化造成供需吃緊而有漲價利多

佳龍

(9955)

8.29

 中東衝突再起，石油及黃金大漲，佳龍為黃金概念股

台紙

(1902)

7.98

 受惠併購效益及主力的紙器業務強勁成長，獲利顯著成長

康那香

(9919)

7.73

 為不織布廠，去年底上海廠接到訂單，營運成長逾兩成

聯德

(3308)

6.01

 為沖壓件廠，在新產能、新散熱應用產品，今年營運旺

富旺

(6219)

5.10

 2019年底陸續處分桃園南崁與台南鹽水工業用地與廠房

藥華藥

(6446)

4.89

 治療真性紅血球增生症新藥P1101出貨歐盟，業績成長

製表：王淑以

1月6日一分鐘弱勢股

公司

 跌幅(%)

弱勢因素

廣明

(6188)

9.96

 遭惠普控告違反美國反托拉斯法，判賠4.39億美元

億麗

(2443)

9.86

 營運衰退，11月營收年減27％，前11月營收年減34%

華冠

(8101)

9.77

 財務轉佳且美國電信商白牌手機訂單已出貨，但利多不漲

仲琦

(2419)

7.43

 明泰參加仲琦私募，並以每股32元公開收購後，利多出盡

益通

(3452)

7.24

 因連續六個月營收為零，1月13日將下市，股價下挫

西勝

(3625)

6.62

 12月營收2.17億，月減27.8%，年減8.6%

建準

(2421)

6.02

 為散熱風扇，惟散熱族群6日全數回檔修正而同步下挫

弘塑

(3131)

5.94

 為半導體封測設備廠，因台積電重挫而回檔下挫

天瀚

(6225)

5.88

 轉攻機車行車記錄器，成果仍待逐步顯現，但利多出盡

晟鈦

(3229)

5.86

 子公司代理Avigilon高階安防品牌，惟遭獲利回吐

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組

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