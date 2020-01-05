昂寶今年業績 挑戰歷史新高

快充IC廠昂寶-KY（4947）受惠於陸廠去美化風潮，去年下半年起開案量逐步增加，法人預期，昂寶-KY可望在2020年受惠於中國大陸前四大品牌力推5G智慧手機，帶動訂單全面回溫，2020年營收可望重回成長軌道。

美中貿易戰風波對市場的影響正逐步降低，但由於先前華為、中興等陸廠被美國限制出口，因此陸廠為降低未來美系廠商可能再度停止供貨的衝擊，正在積極進行去美化，將邀請過去從未納入供應鏈的晶片廠送樣認證，或是供貨比重較低的廠商拉高出貨量，以降低美系廠商出貨水準。

昂寶-KY正是受惠於陸廠去美化的廠商之一，據法人指出，昂寶-KY自去年下半年以來開案量不斷成長，雖然終端應用仍主要是智慧手機、行動電源等產品線，但是開案數量相較過往已經開始明顯成長，預期訂單將可望在2020年起開始逐步發酵。

據了解，由於5G智慧手機功耗相較於4G高上許多，因此中國大陸前五大品牌廠正積極加速導入快充功能，另外功耗較高關係，因此行動電源需求預料有機會再度攀升，法人圈看好，昂寶-KY可望提高在品牌廠的訂單比重，行動電源拿下的機種數量也將增加。

昂寶-KY公告2019年前11月合併營收達41.67億元，雖然相較2018年小幅衰退5.6％，但仍舊寫下歷史同期次高表現。法人表示，昂寶-KY去年第四季受惠於5G智慧手機拉貨帶動，出貨量相較往年同期逆勢成長，使得全年手機快充IC相關業績相較2018年仍繳出雙位數成長成績單，因此看好昂寶-KY2019年全年整體業績將有機會力拚與2018年持平。

對於2020年業績展望，法人認為，由於昂寶-KY開案量增加，訂單將可望在2020年開始逐步發酵，因此預期昂寶-KY2020年業績將可望相較2019年雙位數成長，且有機會重新挑戰歷史新高表現。

此外，先前昂寶-KY受到同業競爭影響，產品單價大幅下跌，不過法人認為，目前殺價狀況已經止穩，且進入到5G世代後，快充滲透率可望再度大幅提升，屆時有機會抵消市場價格競爭狀況，推動昂寶-KY毛利率觸底反彈。