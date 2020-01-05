雙王法說接力上陣 外資合送十大利多

台股雙王大立光、台積電法說會將於9與16日相繼登場，摩根士丹利、大和資本證券攜手調升合理股價估值，且大摩給出的台積電樂觀股價預期達「4」字頭，大陸廣發證券則預言大立光2019年第四季毛利率超越市場預期，指標外資合力提前送雙王十大利多，正面抵擋來自地緣政治衝突的外部不確定性。

台股3日遭遇美伊衝突升溫侵擾，加權指數開高走低，終場勉力收平盤之上，權值王台積電、股王大立光均面臨不小賣壓。所幸，在雙王揭開2019年第四季法說會序幕之前，外資早早上調財務預期，拚順利在法說來臨前先鞏固資金信心，雙王力挺台股回神劇本即將上演。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，最近與半導體設備商交流中發現台積四大新利多：一、台積電7奈米製程產能可轉換至5奈米製程，減輕7奈米投資產能過剩疑慮。二、台積電可望在2021年推出新一代5奈米Pro製程，幫助毛利率重返五成之上。三、南韓三星與台積電5奈米對應的4奈米製程，生產時間可能落在2021年下半年，意味台積電的5奈米於2020、2021年都遇不到對手。

四、儘管台積電3奈米製程的電晶體成本依舊高昂，但其優越性能將能吸引超微、英特爾等有高效能運算（HPC）需求之客戶，且英特爾CPU的委外商機，將是台積電達成大摩樂觀股價預期439元的關鍵助力。

值得留意得是，詹家鴻對台積電樂觀預期拉上439元，與花旗環球賦予的樂觀預期435元相互呼應，代表「4」字頭的台積電，對外資圈來講並不是空談。

大和資本證券半導體分析師徐禕成則指出，台積電2020年營收將繼續成長，年增幅度可望高達24％，兩大利多扮演關鍵助力：資料中心需求回溫，以及5G基地台加上智慧機的成長力道。

股王大立光2019年12月營收月減逾二成，第四季業績仍是相當亮眼的歷史次高，廣發證券海外電子產業首席分析師蒲得宇指出，短線來看，大立光因營收規模上升、產品組合更佳，第四季毛利率有機會來到七成，比市場預期的69.3％更高。不過，本月適逢農曆年假期，大立光預期營收將持續下滑。

將時間拉長，股王還有三大客戶捎來營運堅實利多：一、2020年下半年蘋果iPhone新機採7P鏡頭，高階機種採較大尺寸感測器的7P，大立光便是高階7P的主要供應商。二、南韓三星的GS 11系列機種將把鏡頭規格推得更高，預期大立光將奪下包含7P在內的三個鏡頭組。三、華為的P40系列機種將維持雙7P鏡頭與潛望鏡設計，墊高大立光7P出貨量。