銅板股逆勢竄起 成盤面超新星

銅板家族力爭上游，助攻台股驚險收紅！美伊關係緊繃，加上台灣總統大選腳步逼近，且12月營收公布在即，市場充滿諸多不確定性，導致盤勢震盪加劇，法人認為，光頡（3624）、安鈦克（6276）等15檔銅板股，在內外資換手轉買下，有機會躍居盤面新寵。

台股3日開高走低，終場小漲9.95點，大致收於平盤附近；反觀盤面，漲幅前20大個股，50元以下的銅板股高居七成，顯見大盤指數高檔震盪之餘，仍有不少中低價股點火上攻。

根據3日漲幅排行，篩選股價高於10元、低於50元的銅板股，包含直奔漲停價的光頡，另有安鈦克、佳龍、全宇生技-KY、金益鼎、聯成、高端疫苗、點序、華夏、勤凱、合一、長榮、凱美、強茂及台灣高鐵。

該15檔中低價股走勢不俗，3日彈升幅度介於1～10％不等，明顯勝過大盤的0.08％。再者，法人3日也全面站在買方力挺，除大舉加碼長榮7,635張外，華夏、光頡、台灣高鐵、聯成和佳龍亦出現逾百張的買盤進駐，未來股價上漲續航力可期。

保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，美國聯準會（Fed）寬鬆政策有利新興市場資金流入，而台股具有基本面佳、殖利率高的雙利多，從9月開始外資積極回補買盤，資金行情仍不匱乏，台股有望創新高，惟指數空間逐漸縮小，個別股的差異將會拉大，低基期股將有所表現。

兆豐國際投顧董事長李秀利分析，回顧台股9月、10月多屬主動式外資買超，聚焦大型權值股，11月以來外資布局轉為多空雙向，而這股作多的另類資金勢力，主要著墨價位偏低的轉機股。銅板股若前三季獲利有轉佳跡象，同時又獲得法人青睞，股價可望水漲船高。

大展投顧分析師陳杰瑞指出，儘管美中將於1月15日簽署第一階段貿易協議，但如今中東地緣局勢緊張，加上台股因基期已高，主流股短線亦漲多，市場資金轉進低基期、低位階及低價股，尤其目前正值財報空窗期，銅板股可望成為資金追逐的焦點。