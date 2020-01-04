16檔外資撐腰 強勢抗震

受惠美股再度創高、台積電成功填息激勵，台股指數3日一度創下12,197點近期新高，但因國際政治因素干擾，恐慌性殺盤湧現，盤勢高低震盪逾174點，尾盤收小漲。法人表示，多頭行情遭遇亂流時，正好提供對股票進行檢視的機會，

包括嘉聯益、智邦等16檔抗震股，基本面佳且獲外資連日敲進，是年關前投資的盤面焦點。

富邦投顧董事長蕭乾祥說，3日台股本應順美股大漲的利多勢頭，跟進大漲，但開盤沒多久，立即遭遇亂流，美國總統川普令無人機空襲伊拉克巴格達國際機場，造成伊朗將軍Qassim Soleimani及其他軍官死亡。市場擔憂美國會遭到報復，美國期貨電子盤全數下挫，牽動台股出現恐慌性殺盤，中小型股首當其衝。不過，盤面上仍可找到外資買盤支撐的抗震股。

挑選近五日外資買超且3日外資持續買超、技術面強勢、2020年展望無虞的抗震股，有嘉聯益、智邦、奇力新、富邦金、華邦電、聯鈞、金像電、瑞昱、華新科、國泰金、宇瞻、信大、大毅、中興電、金寶、統一證等16檔個股。

台新投顧副總黃文清認為，外資買超股依舊圍繞在電子股上，雖然3日出現地緣政治因素，推升台塑化等與油價有連結的個股走勢，但預料突發的軍事事件，對台股、美股的干擾時間會相當短暫，無礙於2020年各產業多頭趨勢及外資的布局。

黃文清說，外資偏愛且股價穩健不受外在環境干擾的抗震股，分布在5G、被動元件、金控、證券、網通、PCB、水泥等產業。

軟板大廠嘉聯益從前波高點43.5元已回檔修正兩個多月，近期股價有落底跡象，3日股價一度跌破季線，在外資撿便宜買盤進駐，終場收復季線。外資3日買超嘉聯益1,826張，已連五日買超。日前市場曾點名嘉聯益，是蘋果2020年iPhone SE2的LCP天線供應商之一。

奇力新、華新科、大毅均為被動元件廠。電感大廠奇力新外資3日買超3,131張，為連二日買超，外資近期買多賣少，是奇力新大漲主要推手。外資看好奇力新的原因是，陸系手機品牌對電感需求增加，且競爭對手太陽誘電因天災導致供貨不及而受惠。