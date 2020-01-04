2020全球股市 春燕與灰天鵝齊飛

2019年下半，受惠全球央行相繼實施寬鬆貨幣政策，加上中美貿易戰在最後兩個月快速降溫，並可望於近期內正式簽署第一階段貿易協議，激勵全球股市牛氣沖天。

美股十二月屢創歷史新高，以科技股掛帥的NASDAQ指數也一度衝破九千點，尖牙股(FAANG)市值紛紛創紀錄，是兆元(USD)市值企業創造機。根據德意志銀行(Deutsche Bank)統計，二○一九年全球股市市值從年初不到七十兆美元，年尾已來到約八十六兆美元。

由於川普總統進入競選關鍵期，也等同政績驗收期，市場相信應該不會有過於脫軌的意外演出，日前美國眾議院也順勢通過了川普政府提交的美墨加貿易協定(USMCA)，加上中美對峙降溫，整體國際經貿景氣應該不至於惡化。

另一方面，美國聯準會(Fed)決策單位聯邦公開市場委員會(FOMC)部分成員，2020年又將進行例行性輪替。FOMC由十二名成員組成，連同Fed主席、副主席在內的七名理事，外加紐約聯準銀行總裁等八位是固定成員，其餘四席則是十一家地方分行總裁輪流擔任。目前重點在於，不知是否天意，最新取得投票權的四位地區聯準銀行總裁，皆為市場公認立場沒那麼鷹派的委員。

因此，全球股市理論上於2020年大概率應該是四平八穩的一年。目前只剩小小的擔憂是，據美國全國經濟研究所(NBER)數據顯示，截至2019年12月為止，美國經濟已連續擴張126個月，創下史上最長連續擴張期，已遠超1945年至2009年平均經濟擴張的58.4個月。按照經濟循環的理論，現階段應屬擴張循環的末段，而全市場每隔一段時間，就有媒體跳出來猜測經濟擴張何時會結束。我們暫不預設立場，但是投資人仍需在資產配置上作適度調整，以便應付未來潛在的波動風險。

文章來源：理財周刊

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