許璋瑤唱旺台股：有「基」之彈

美伊再掀波濤，國際股市兵臨城下，證交所董事會許璋瑤3日歲末新春記者長提前宣布，預估上市公司2019年營收可達32兆元，稅前獲利也可達2.3兆元，台股是「有基之彈、值得投資」，續唱旺台股2020年行情。

許璋瑤說，台股有基本面，獲利維持良好狀況，再加上國際資金充沛，台股本益比為19.6倍，在國際尚屬合理水準，現金殖利率因股價上揚而略降至3.8％，但過去五年殖利率都維持在4％左右，是全球投資報酬較高的市場，另現金股息連續五年發放超過1兆元，上市櫃公司於2019年發放的現金股利達1.44兆元，創歷史新高。

台股2019年市值增加7.1兆元，市場認為外資是最大贏家，許璋瑤特別說明，台股上漲是「全民共享」，占比四成的外資只分享2.8兆元市值增加部分，內資占比六成，分享4.3兆元。內資中政府基金2019年前11月就賺走超過5,000億元，勞動基金投資收益達4,127億元，雖非全部來自投資台股收益，但在台股獲利亦相當可觀，顯示股價上揚，勞工也間接受惠。

集中市場2019年日均值1,201億元，年減8％，惟許璋瑤強調，這仍是近12年次高，全年周轉率80％，流動性良好，且2019年第四季隨股價持續上升，日均值已恢復1,300億元水準，價量穩定成長。

許璋瑤指出，台股集中市場2019年創近30年來新高，年底加權股價指數達11,997點，較2018年上漲2,270點、漲幅23.3％，近10年最佳。

展望2020年，中美貿易談判已達成第一階段協議，且英國脫歐情勢也漸趨明朗，國際不確定因素稍和緩，依國際貨幣基金（IMF）預測，全球經濟將成長3.4％，較2019年的3％回升。

在國內方面，政府推出多項措施吸引回國投資金額約8,400億元，2019年實質投資超過2,000億元，預期2020年投資將加速，對國內生產及就業的效益更加顯現，據主計處預測，2020年GDP增長可達2.72％，亦較2019年樂觀，無論從本益比、周轉率、殖利率、成交量等各項指標來看，台股都值得投資。