16檔漏網之魚股 拚翻「升」

台股持續高檔震檔，多數個股已漲了一波，選股益發困難，專家認為，值此之際，可轉向挖掘目前基期低、但基本面表現良好的「漏網之魚股」，包括開發金、慧洋-KY等16檔本益比小於15倍、2019年前三季獲利成長、股價漲幅落後大盤，有機會展開比價補漲行情。

富邦證券投顧董事長蕭乾祥指出，5G仍是今年主流，上中下游包括半導體、功率放大器（PA）及感測等，仍是大勢所趨，雖然先前股價可能已大漲，但考量未來5G應用愈來愈多，包括物聯網、AI、自駕車等，產業具爆發性，經過整理後仍有表現空間。

蕭乾祥認為，現階段除了有題材、具轉機色彩者較受青睞外，低基期族群也值得留意，而營運具成長性仍是不變的選股要素。

在篩選上，可由本益比相對偏低著手，搭配2019年前三季獲利成長，但股價尚未明顯反應者。

以上述條件篩選，包括開發金、慧洋-KY、富邦金、潤泰新、三商壽、東捷、元太、精星、杰力、成霖、台新金、中信金、味全、力麒、台中銀、廣宇等16檔入列，上述個股2019年漲幅僅0.83～19.69％間，有機會成為今年繼起之秀。

華南投顧董事長儲祥生也將低基期族群列入三大選股方向之一，篩選條件包括本益比低、股價淨值比低者，他指出，由於資金無暇照顧到所有個股，總有部分遭到忽略，而這些尚未被發掘的個股，有機會吸引居高思危買盤轉向布局。

目前盤面上多半類股都已漲了一波，儘管持續有好消息，也不見得能為股價注入動能，反觀遭到忽略的個股，若具基本面優勢，在盤勢不穩之際「抱起來也較安心」，且一旦出現利多消息，當市場關注度提高，股價受帶動的機會也相對較高。

儲祥生點出另外兩大選股方向，包括：一、電子景氣循環股，如被動元件、記憶體、矽晶圓等，二、挾5G與大陸去美化優勢的類股。都可望延續2019年熱度。